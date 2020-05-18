Банки оставят лимит бесконтактных платежей в 50 евро и после отмены чрезвычайного положения

Лимит бесконтактных платежей по банковским картам, в период чрезвычайного положения был повышен с 25 до 50 евро, поскольку было важно свести к минимуму количество прямых контактов с другими людьми и общественными зонами из-за вспышки коронавируса.

Поскольку болезнь еще не полностью исчезла, сокращение контактов по-прежнему целесообразно, счел Союз банков.

Аналогичный лимит в размере 50 евро будет в дальнейшем действовать для карт платежных систем VISA и Mastercard во многих европейских странах, хотя у пользователя сохраняется возможность самостоятельно устанавливать лимиты для конкретной банковской карты. Кроме того, после определенного числа платежей или превышения их совокупной суммы пользователю время от времени по-прежнему придется вводить PIN-код при оплате покупки в целях безопасности.