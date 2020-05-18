Теперь за помощью в местные самоуправления могут обращаться и испытывающие трудности одинокие люди

Постановление вступает в силу задним числом, с момента введения правительством чрезвычайного положения, то есть с 12 марта 2020 года.

Благодаря изменениям, местные самоуправления, получившие поддержку в ходе второго и третьего открытого конкурсов, смогут подать ходатайство об изменении своего пособия, и изменить свою деятельность.

Постановление расширит целевую группу людей, получающих услугу – вдобавок к людям с особыми потребностями и с нагрузкой по уходу, в число получателей услуги будут также добавлены люди, которые испытывают сложности в повседневной жизни. Предусмотренные прежде действия – то есть оказание попечительских услуг – будут дополнены возможностью оказывать услуги 18-летним и людям старшего возраста с повседневными трудностями, которые не справляются с повседневными делами из-за какого-то недуга, и которым не могут помочь члены их семей.

«Учитывая прогнозируемый экономический спад в связи с распространением COVID-19, можно предвидеть, что число нуждающихся в помощи вырастет, а также по окончании чрезвычайного положения увеличится число людей с экономическими трудностями, живущих в одиночестве и с ограничениями передвижения. Поэтому возрастут ожидания в части помощи местных самоуправлений, и местным самоуправлениям будет необходима поддержка для обеспечения благополучия перечисленных групп и после выхода из кризиса», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам министра, в ближайшие месяцы важно поддержать местные самоуправления в оказании таких услуг, которые помогут работать и жить активной жизнью людям с нагрузкой по уходу и особыми потребностями, а также с повседневными сложностями.

Всего в 2016-2019 годах было проведено три открытых конкурса в рамках меры «Попечительские услуги, поддерживающие участие на рынке труда», в рамках которых финансируется развитие и оказание услуги домашнего ухода, услуги опорного лица, услуги личного помощника, услуги общего ухода оказываемой вне дома, услуги консультирования и опорных групп для людей с нагрузкой по уходу, а также интегрированной услуги попечительства.

Министерство социальных дел также готовит четвертый открытый конкурс, где для поддержки услуг местных самоуправлений предусмотрено 5 миллионов евро из структурных средств. IV конкурс планируется открыть в конце лета этого года.