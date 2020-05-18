"Бавария" упрочила лидерство в возобновившемся чемпионате Германии по футболу

Воскресная встреча в Берлине завершилась со счетом 2:0. У победителей отличились Роберт Левандовский (40' пен) и Бенжамен Павар (80'), пишет Newsru.

Левандовский с 26 мячами в 24 матчах лидирует в таблице бомбардиров чемпионата. 31-летний поляк четыре раза становился лучшим бомбардиром Бундеслиги. Этот гол стал для Роберта 40-м в сезоне за мюнхенский клуб - 26 мячей он забил в чемпионате Германии, 11 - в Лиге чемпионов, 3 - в Кубке Германии.

Подопечные Ханса-Дитера Флика в 12 последних матчах чемпионата одержали 11 побед и сохранили четырехочковый отрыв от дортмундской "Боруссии" в турнирной таблице, набрав 58 очков в 26 матчах.