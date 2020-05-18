Паромное сообщение с островом Аэгна начнется 1 июня

По словам вице-мэра Андрея Новикова, уже ведется подготовка к начинающемуся сезону навигации.

«Для того, чтобы паромное сообщение было безопасным как для пассажиров, так и команды, мы оснастили паром «Веста» достаточным количеством дезинфицирующих и чистящих средств», - сказал Новиков.

На нынешний навигационный сезон запланировано 210 рейсов.

«Летом отправления будут совершаться шесть дней в неделю, - уточнил вице-мэр Андрей Новиков. – По понедельникам, средам и четвергам будет совершаться по два рейса, по пятницам, субботам и воскресеньям – по три рейса в день. Исключение только 23 и 24 июня, когда запланированы три и четыре рейса соответственно».

Также вице-мэр добавил, что в случае спроса имеется возможность добавить число отправлений. По вторникам «Веста» из порта выходить не будет – на пароме проводятся работы по обслуживанию.

Начиная с сентября, паромное сообщение будет осуществляться только по выходным – по одному рейсу в субботу и воскресенье.

Паром «Веста» отходит с причала Горхолла (бывший причал Lindaliin), поездка до острова длится примерно один час.