Жителей Пыхья-Таллинна призывают сообщать об автохламе

«Публичное пространство в нашем районе общее, и на нем действуют определенные правила, - сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд. – Если мы знаем, что владельцы автомобилей уже пару лет как бросили машину в состоянии, когда она по сути уже не является средством передвижения, то зачем ей загромождать пространство? Управе Пыхья-Таллинна все-таки надо знать, сколько еще жители района смогут терпеть такое нарушение».

Старейшина района пояснил, что парковочные места в Пыхья-Таллинне необходимо использовать целесообразно, поскольку в районе большие проблемы с парковкой. В случае, если кто-то хочет годами держать свой непригодный к поездкам автомобиль на улице, для этого следует найти парковочное место, расположенное не на общественной территории.

Старейшина района также призвал владельцев автомастерских к тому, чтобы они относились к общественной территории с уважением. За счет публичного пространства нельзя самовольно расширять территорию мастерской и парковать там ожидающие ремонта или предназначенные на запчасти автомобили. Работники МуПо проделали в этом году в районе большую работу, результатом которой стали 63 единицы вывезенного с улиц автохлама.

«Я обращаюсь ко всем жителям района, чтобы они информировали районную управу и муниципальную полицию о проблемных машинах, чтобы мы еще до прихода лета смогли освободить в Пыхья-Таллинне дополнительные парковочные места», - отметил Ярвелайд.