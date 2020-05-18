Во вторник откроется Таллиннский зоопарк, но пока только частично

Начиная со вторника, 19 мая, для посетителей вновь открыта внешняя территория зоопарка, кафе и фирменный магазин.

Тропический дом и Дом толстокожих откроем 2 июня, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – Детский зоопарк поначалу будет закрыт, и традиционное мероприятие в День защиты детей в этом году в зоопарке отмечаться не будет".

Зоопарк соблюдает рекомендации Департамента здоровья и управы Таллинна, на территории следует соблюдать правило 2+2 и заботиться о чистоте рук.

Соблюдая дистанцию и правила гигиены, мы защищаем не только свое здоровье и посетителей, но также и обитателей зоопарка, напомнил вице-мэр

Для защиты как посетителей, так и обитателей в зоопарке действуют дополнительные правила безопасности. Руки можно дезинфицировать как на входе, так и возле туалетов, обслуживающий персонал носит маски или визиры, а контактные поверхности регулярно дезинфицируются. Поскольку мини-тележки сейчас не используются, при посещении зоопарка родителей малышей просят взять с собой свои транспортные средства. Также стоит иметь в виду, что дети ростом выше 115 см не допускаются в зоопарк со своими самокатами и велосипедами.