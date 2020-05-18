США призывают РФ немедленно вернуть контроль над Крымом Украине

"Мы призываем Россию прекратить свои старые традиции нанесения страданий населению Крыма, прекратить призыв в Вооруженные силы на полуострове и немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине. Мы поддерживаем Украину и в который раз заявляем, что Крым - это Украина", - сказала она в видеообращении, опубликованном на странице посольства США на Украине в Facebook в понедельник.

По словам Квин, советская депортация крымских татар повлекла немыслимые травмы, страдания и гибель многих тысяч людей.

"Горе, которое потерпели эти люди и их семьи, невозможно измерить или оправдать. Эта травма и страдания только усугубляются современной оккупацией Крыма Россией. США не признают и никогда не признают незаконную российскую аннексию Крыма. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымским полуостровом. И наша решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", - подчеркнула дипломат.