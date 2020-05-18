Фестиваль «Биргитта» переносится на август 2021 года: что делать с купленными билетами?

«Как это ни печально, исходя из общемировой ситуации, наряду со многими другими культурными событиями будет перенесен на следующий год и фестиваль «Биргитта», который должен был состояться в августе этого года. Имеющий многолетнюю традицию фестиваль музыкального театра всегда был ожидаемым событием, и, к счастью, он состоится в следующем году. Радует то, что друзья культуры не пропустят запланированную на этот год программу – всеми представлениями можно будет насладиться в следующем году», - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев.

«Для посетителей фестиваля «Биргитта», в также для выступающих и организаторов планы на это лето изменятся, но я убежден в том, что в следующем году, с 6 по 14 августа, мы встретимся с еще более яркими эмоциями», - добавил художественный руководитель и постановщик фестиваля Дмитрий Бертман.

По словам руководителя Таллиннской филармонии Маргит-Тохвер Айнтс, сотрудничество между выступающими и зарубежными гостями было отличным.

«Мы до последнего надеялись на то, что встретимся в этом году, но, к сожалению, мы должны смотреть в глаза реальности. В это нестабильное время мы все же можем подтвердить друзьям «Биргитты», что программу фестиваля 2020 года можно будет в полном объеме увидеть в 2021 году», - сказала Маргит-Тохвер Айнтс.

Программа фестиваля «Биргитта» 2021:

Пятница. 6.08.2021 Джакомо Пуччини опера «Сестра Анжелика» (вместо 7.08.2020)

Суббота, 7.08.2021 Балеты Ивана Васильева (вместо 8.08.2020)

Пятница, 13.08.2021 Джузеппе Верди опера «Аида» (вместо 14.08.2020)

Билеты, приобретенные заранее, останутся действительными на представления фестиваля «Биргитта» в следующем году. В случае, если предлагаемая дата оперы Джакомо Пуччини «Сестра Анжелика» не подходит, можно обменять билет на другую дату, отправив заявку по адресу электронной почты: tagasiost@piletilevi.ee. В заявке следует указать номер заказа и желаемую дату спектакля.

Организаторы фестиваля надеются встретиться со всеми, кто уже приобрел билеты, на фестивале Биргитта в 2021 году. Однако если новые, предложенные организаторами даты мероприятий не подходят, есть возможность вернуть билеты на отмененные спектакли до 30.09.2020.