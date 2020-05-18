Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения. Она ответила

Команда тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Сегодня, 18 мая, олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании исполнилось 18 лет, пишет "Чемпионат".