Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения. Она ответила

Команда тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Сегодня, 18 мая, олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании исполнилось 18 лет, пишет "Чемпионат".
Поздравление составлено в стихотворной форме:
«Тебе сегодня восемнадцать,
Взрослеть, казалось бы, пора,
Но мы желаем не стесняться
Быть и ребенком иногда.
Желаем радоваться жизни,
Ценить природы чистоту,
Гордиться и любить Отчизну,
Своих родных, свою семью.
Найди свой путь, своё призвание,
Своей достигни высоты.
Пусть все исполнятся желания,
Пускай все сбудутся мечты».
«Спасибо большое», — написала Загитова в комментариях.