Пн, 18.05.2020
Понемногу всё разрешают открыть, в то же время рекомендуя без лишней необходимости никуда не ходить. Выглядит как "стой здесь, иди сюда". Олеся Лагашина
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения. Она ответила

Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения. Она ответила

Алина Загитова.

ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

Команда тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Сегодня, 18 мая, олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании исполнилось 18 лет, пишет "Чемпионат".

Поздравление составлено в стихотворной форме:

«Тебе сегодня восемнадцать,

Взрослеть, казалось бы, пора,

Но мы желаем не стесняться

Быть и ребенком иногда.

Желаем радоваться жизни,

Ценить природы чистоту,

Гордиться и любить Отчизну,

Своих родных, свою семью.

Найди свой путь, своё призвание,

Своей достигни высоты.

Пусть все исполнятся желания,

Пускай все сбудутся мечты».

«Спасибо большое», — написала Загитова в комментариях.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ