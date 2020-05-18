Краны открыты сутки напролет: едва не убитый кризисом спа-центр готовится к открытию

Два месяца здесь не было ни одного спортсмена. "Почти никого", - уточняет в разговоре с Virumaa Teataja глава Aqva Роман Кусма.

Когда 16 марта правительство распорядилось закрыть спа-центры из-за распространения коронавируса, из бассейнов была слита вода. Без воды спа выглядит как амфитеатр.

За 12 лет существования Aqva тихо тут практически не бывало, всегда царила жизнь. На этой неделе после длительного перерыва в спа-центре снова движение - поток воды.

Роман Кусм нечасто видел своими глазами пустой бассейн, но раз в год такое случается. До большого кризиса это произошло прошлым летом, когда в бассейне проходила генеральная очистка.

В эту среду в 8 часов вечера краны открыли снова. Вода в спортивный бассейн с шестью дорожками длиной 25 метров течет круглосуточно. Как только бассейн наполняется водой, вода постепенно нагревается. «Температура воды должна быть 27-28 градусов», - говорит глава спа. В пятницу краны закрыли: бассейн наполнился.

Но даже если бассейн наполнен и вода достигла правильной температуры, прыгать туда еще рано: в течение нескольких дней, нужно проверять, в норме ли содержание хлорки в воде.

Первыми, очевидно, в бассейн рванут те, кто занимается в спортивных школах - восстанавливать спортивную форму.

Пострадавшие от кризиса спа теперь спасены? Молчание. "Нет", - наконец, отвечает Кусма. Доход от продажи билетов не покрывает даже половину расходов, понесенных в аквапарке. Минус большой. Фиксированные расходы во время простоя составляли 40 000 евро, а электричество и отопление на время кризиса из аквапарка не выведешь. «Но мы должны с чего-то начать», - говорит Кусма.

Человек, мечтой которого было создание Aqva, говорит: «Как говорится, Господи, дай мне спокойствие принять то, что я не могу изменить, и смелость изменить то, что я могу изменить. И мудрость, чтобы отличать одно от другого».

Тишина. Кстати, бассейн опустошается быстрее, чем заполняется. Так оно и есть.

Что касается спа-отеля, который будет открыт в июне, Роман Кусма заявил, что ядерной войны не было, а значит здания все еще на месте, но кризис усилил конкуренцию, а у людей стало меньше денег. Это означает войну между спа-центрами. «Спа закроются, если придется доплачивать. Если минус составляет 100 000, целесообразно закрыть входную дверь и уволить весь персонал. Конечно, это не исключено в случае любого эстонского спа, в том числе и Aqva», - сказал Кусма.

Он признал, что открытие вовсе не означает, что ситуация исправилась - из вынужденной паузы нужно выкарабкиваться, удар был жестоким. «В мае заполняемость отеля составляла 2-6 номеров в день, это два процента. С этим не выжить», - сказал Кусма.