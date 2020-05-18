Число безработных в Эстонии превысило 50 000 человек

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кассы страхования от безработицы. По состоянию на 17.05.2020, в Эстонской кассе страхования от безработицы было зарегистрировано 50 137 безработных. Ставка зарегистрированной безработицы составляет 7,7%, за неделю не изменилась. Численность зарегистрированных безработных за неделю увеличилась на 647 человек, т.е. на 1%.

Из новых безработных, зарегистрировавшихся на прошлой неделе, 30% безработных были сокращены со своего последнего рабочего места. Это меньше чем на предыдущих неделях.

По состоянию на воскресенье (17.05.2020) самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в Ида-Вирумаа 13,1% и самая низкая на Хийумаа 4,7%. Эти показатели за неделю не изменились.

В общей сложности с начала введения чрезвычайного положения (13.03.2020), зарегистрировалось 21 781 новых безработных, статус безработных за этот же период времени был закончен 8 357 раз. В общей сложности численность зарегистрированных безработных в период действия чрезвычайного положения выросла на 13 424 человек.

На прошлой неделе 9 учреждений подали уведомления о коллективных сокращениях, по первоначальной информации которых планируется сократить 256 работников.

Четыре уведомления о сокращениях связаны с немецкой компанией Miroslaw Pienkowski, деятельность которой велась в Нарве и которая специализировалась на изготовлении медицинских товаров из титана. По данным, предоставленным Кассе страхования от безработицы, четыре предприятия сократят в общей сложности 157 работников.

Количество поданных заявлений на получение компенсации заработной платы стало снижаться, в связи с чем можно предположить, что большая часть ходатайствующих о компенсации апрельской заработной платы свои заявления уже подали. Компенсация заработной платы назначена 15 489 учреждениям на 121 627 работников, в т.ч. 94 343 человека получили компенсацию за один месяц, и 27 284 человека получили компенсацию за два месяца. Компенсация назначена на общую сумму 136 237 361 евро.

Список предприятий, ходатайства которых удовлетворены, можно найти на сайте кассы по безработице. Назначенные на прошлой неделе компенсации перенесены на страницу статистики назначений по неделям, а также отмечены назначения 20-ой недели. Список обновляется каждый понедельник.

Представительства Кассы страхования от безработицы снова открыли свои двери с 18 мая.