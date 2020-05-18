Россиянам решили снизить ежемесячную накопительную пенсию, потому что они стали дольше жить

В соответствии с законопроектом "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год" со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет. На это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут получать с момента наступления пенсионного возраста (55 лет у женщин и 60 - у мужчин). Если речь идет, например, о сумме в 100 тыс. рублей, то ежемесячно выплата пенсионерам составит 378 рублей, в случае 1 млн - 3,78 тыс. рублей. В 2020 году эти суммы составили бы 387 рублей и 3,87 тыс. рублей соответственно.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, согласно данным Федеральной службы госстатистики за 2019 год, численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет составила соответственно 919 675 и 1 027 283 человека. Так называемая ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для достигших пенсионного возраста составляет 16,86 и 26,56 лет.

Как уточнили в ведомстве, риска в том, что граждане не успеют получить накопительную пенсию, нет. У россиян сегодня есть право забрать ее единовременно или передать по наследству, для чего нужно написать соответствующие заявления. На размер страховой пенсии размер накопительной части пенсии не влияет.

При этом единовременная выплата накопительной части производится только при соответствии ряду критериев, включая достижение пенсионного возраста и размер общей величины накоплений: при расчете на ежемесячную выплату должна составлять меньше 5% от назначенной страховой пенсии. Срок выплат накопительных пенсий повышается ежегодно с 2016 года. За это время он вырос уже на 30 месяцев.

В думской фракции "Единой России" считают накопительную пенсионную систему в стране не очень эффективной, но тем не менее готовы поддержать законопроект Минтруда. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, в данной ситуации государство лишь выполняет свои обязательства, а граждане в любом случае смогут получить накопленные средства или же передать их своим наследникам.

В оппозиционных фракциях, напротив, уверены, что новый документ лишь позволит сократить месячные выплаты. Так, в ЛДПР обратили внимание на то, что суммы накопительной пенсии уменьшаются с увеличением ожидаемого периода выплаты. Как заявил первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, в конце концов доля накопительной пенсии может уменьшиться до критического минимума, а до цифр, указанных в документе, доживают отнюдь не все.