Россия готовится смягчить ограничения по коронавирусу

Он не перечислил конкретные регионы, однако известно, что коэффициент распространения коронавируса ниже единицы наблюдается в Москве и Московской области, Воронежской, Нижегородской, Свердловской областях, Дагестане и Краснодарском крае.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен 1 или меньше, могут при выполнении ряда условий приступать к смягчению ограничительных мер, принятых из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

Для постепенного выхода из ограничительных мер регион также должен обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч человек населения.

Мишустин проводит в понедельник заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом по видеосвязи из больницы, где продолжает находиться с конца апреля в связи с положительным тестом на COVID-19. По словам премьера, ситуация с COVID-19 в России остается непростой, но "все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить". "По самым осторожным оценкам, динамика позитивная", - сказал глава правительства, которого цитирует РИА "Новости". По мнению Мишустина, режим самоизоляции в России позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости.