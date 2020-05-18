Как COVID-19 повлияет на новые ипотечные кредиты?

Если шестимесячный Euribor повышается до 2% годовых (т.е. общая процентная ставка 4,4%), ежемесячный платеж составит 473,51 евро (рост на 83,18 евро).

Если шестимесячный Euribor повышается до 5% годовых (т.е. общая процентная ставка 7,4%), ежемесячный платеж составит 614,60 евро (рост на 224,27 евро).

Исторически ставка Euribor была и более 5%.

Как изменилась обработка заявок на кредит? Учитывается ли больше факторов, чем до кризиса COVID-19?

Для выдачи кредита банк анализирует несколько аспектов: доход соискателя кредита, корректность выполнения прежних обязательств, залог и его состояние, самофинансирование и т.д. Оценивая кредитоспособность людей, мы в первую очередь учитываем регулярные ежемесячные доходы и расходы семьи. Это позволяет понять, как кредит повлияет на финансовый баланс домохозяйства, и не станут ли какие-либо другие регулярные платежи слишком обременительными для семьи. Конечно, общий экономический контекст также важен – в каком секторе ожидается рост экономики в соответствии с потребностью в рабочей силе, и в каком – наоборот. Мы уделяем особое внимание этому аспекту, поскольку кризис, вызванный пандемией, затронул многие компании в различных отраслях. Мы всегда принимаем решение выдавать или не выдавать кредит индивидуально, по каждому клиенту. Мы анализируем несколько факторов, поэтому решение о выдаче кредита заявителям с одинаковым доходом может отличаться.

Должны ли цены на недвижимость упасть?

Чуть больше, чем через месяц после введения чрезвычайного положения мы не увидели значительного падения цен на недвижимость. Теперь, хотя спрос на жилье упал, но предложения на рынке по регионам также значительно упало, многие покупатели, а также продавцы выбрали выжидательную позицию, которая поддерживает стабильность цен на недвижимость. Это – обычная практика, существовавшая и до чрезвычайного положения. Если текущая ситуация затянется, ожидаются небольшие колебания цен, и способствовать этому будут продавцы, которые больше не могут или не хотят откладывать продажу своей собственности.

Ужесточились ли требования по самофинансированию?

Мы не поменяли ставки самофинансирования. Минимальная ставка самофинансирования составляет 15%, и она подходит для соискателя кредита, чья прежняя кредитная история безупречна, у кого достаточно сбережений и кто покупает ликвидную недвижимость. В то же время возможно 10-процентное самофинансирование, если соискатель относится к целевой группе по поручительству фонда KredEx. Это – молодая семья, молодой специалист, ветеран или приобретатель энергоэффективной недвижимости.

Среднее фактическое самофинансирование, которое заёмщики внесли в сделку, составляет около 30%.

Покупатели новостройки обеспокоены тем, что, если они уже заключили договор в соответствии с обязательственно-правовым законом, но в то же время их заработная плата снизилась или они ее вообще потеряли, или рыночная стоимость имущества снизилась, то что эта ситуация будет для них значить?

Прежде чем заключить обязательственно-правовой договор, мы проверяем, готово ли имущество и позволяет ли платежеспособность ходатайствующего о кредите использовать желаемую сумму кредита. Изменение рыночной стоимости имущества не является препятствием для выплаты суммы кредита.

Если платежеспособность снизилась до такой степени, что кредит человеку более не по силам, и заемщик сам это подтверждает, то предоставление кредита не целесообразно. NB! Доход каждого заемщика оценивается отдельно, потому что все случаи разные.

Мы рекомендуем проконсультироваться относительно обязательственно-правового договора с нотариусом, есть ли вероятность того, что уплаченные деньги не будут потеряны. Существуют ли в договоре обстоятельства, оправдывающие нарушение договора и т.д. Можно ли отложить заключение договора до тех пор, пока не будет разрешена трудная ситуация клиента, и его платежеспособность будет восстановлена.

Как договоры, так и девелоперы бывают разные. Прежде всего, следует начать переговоры с девелопером. При необходимости надо воспользоваться помощью юриста, чтобы успешно провести переговоры.