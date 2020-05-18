В Эстонском обществе семейных врачей рассказали, что помогло преодолеть кризис

Во вторник, 19 мая, будет отмечаться Всемирный день семейного врача, который в этом году пройдет под девизом "Семейные врачи на передовой" (Family doctors on the front line). Для главы Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви самым важным ключевым словом во время чрезвычайной ситуации было доверие.
«Команда семейных врачей всегда являлась передовой линией медицины – будь то профилактика заболеваний, их раннее распознавание или открытие людям дверей к медицинской помощи, когда они в ней нуждаются. Однако передовую в таком виде, который сложился на первичном уровне в 2020 году, мы не могли вообразить даже в самом страшном сне», – констатирует глава Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви.
«Мы доверились нашим пациентам больше, чем когда-либо прежде – выдача рецептов, лечение заболеваний, дистанционное оформление листов нетрудоспособности были возможны благодаря большому доверию с обеих сторон. Мы доверились нашему персоналу, – и работающему удаленно, и встречающемуся с пациентами лицом к лицу – и мы знаем, что они сделали все от них зависящее, потому что видим это как по сокращению числа заболеваний, так и по отзывам пациентов. Мы доверяем нашим партнерам – Больничной кассе, Министерству социальных дел, Департаменту здравоохранения – и знаем, что соглашения, заключенные во время кризиса в устной форме, будут действовать и в дальнейшем. Мы доверились больницам и другим врачам-специалистам, направляя им во время кризиса очень сложных пациентов, с которыми было не справиться на первичном уровне, и мы видим, что они тоже смогли оценить это сотрудничество, оказывая дистанционное электронное консультирование», – сказала Валликиви.
«Пока еще рано делать выводы в долгосрочной перспективе. Оглядываясь на прошедшие два месяца, я безмерно горжусь командами семейных врачей – их сметливостью, гибкостью, быстротой, сплоченностью, решимостью, способностью сотрудничать и коллегиальностью», – сказала Ле Валликиви.