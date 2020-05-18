В Эстонском обществе семейных врачей рассказали, что помогло преодолеть кризис

«Команда семейных врачей всегда являлась передовой линией медицины – будь то профилактика заболеваний, их раннее распознавание или открытие людям дверей к медицинской помощи, когда они в ней нуждаются. Однако передовую в таком виде, который сложился на первичном уровне в 2020 году, мы не могли вообразить даже в самом страшном сне», – констатирует глава Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви.

«Мы доверились нашим пациентам больше, чем когда-либо прежде – выдача рецептов, лечение заболеваний, дистанционное оформление листов нетрудоспособности были возможны благодаря большому доверию с обеих сторон. Мы доверились нашему персоналу, – и работающему удаленно, и встречающемуся с пациентами лицом к лицу – и мы знаем, что они сделали все от них зависящее, потому что видим это как по сокращению числа заболеваний, так и по отзывам пациентов. Мы доверяем нашим партнерам – Больничной кассе, Министерству социальных дел, Департаменту здравоохранения – и знаем, что соглашения, заключенные во время кризиса в устной форме, будут действовать и в дальнейшем. Мы доверились больницам и другим врачам-специалистам, направляя им во время кризиса очень сложных пациентов, с которыми было не справиться на первичном уровне, и мы видим, что они тоже смогли оценить это сотрудничество, оказывая дистанционное электронное консультирование», – сказала Валликиви.