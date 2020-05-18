Пн, 18.05.2020
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СМИ: Польша планирует открыть границы с 15 июня

Граница Польши и Германии.

ФОТО: Eberhard Thonfeld via www.imago-images.de/imago images/Camera4

В Польше могут принять решение об открытии границ с 15 июня, сообщают польские СМИ.

СМИ пишут, что вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич во время телеэфира заявила, что из предварительных сообщений ряда европейских государств следует, что они хотят открыть свои границы 15 июня. Аналогичный план имеет и Польша.

"Мы также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не более быстрыми темпами, чем сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю это с большим запасом", - сообщила Эмильевич.

Польша закрыла свои границы 13 марта.

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