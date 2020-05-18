Что важно помнить, если вы или ваш подчиненный решили продолжать работать дома

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по вопросам рабочей среды Трудовой инспекции:

Трудовой закон гласит, что если работодатель и работник договариваются, что работник будет выполнять работу в другом месте, к примеру, дома, то работодатель должен уведомить работника в дополнение к указанному в статье 5-й Трудового закона, что рабочие обязанности выполняются дистанционно. Другими словами, закон предписывает обеим сторонам ясно согласовать все условия.

Несколько лет назад представляющие интересы работников и работодателей организации договорились об условиях, которые могут быть внесены в договор об удаленной работе.

Необходимо согласовать, какая часть работы будет выполняться удаленно, как будет происходить обмен информацией, когда стороны должны быть доступны и другие важные условия. Чрезвычайное положение заставило многих людей перейти на работу из дома неожиданно, и некоторые работали из дома впервые. Поскольку это произошло в одночасье, не было времени вести переговоры и строить большие планы. Сейчас мы спокойно возвращаемся к более нормальному образу жизни, и многие офисы возобновляют работу.

Сейчас настало время обсудить условия, на которых удаленная работа может продолжаться как для выполнения задач, так и обеспечения здоровья и безопасности работника. Можно заключить с работниками договор о работе из дома, к примеру, по э-почте.

Следует оценить профессиональные риски для тех, кто предпочитает удаленную работу. Для анализа рисков можно создать опросник, который работник может заполнить и оценить, подходят ли условия у него дома для выполнения работы. Также было бы хорошо, если бы работник приложил фотографии своего рабочего места дома: таким образом стороны смогут одинаково понять результаты оценки.

Если при оценке риска выяснится, что рабочее место не подходит, то есть три варианта: работодатель устраняет недочеты, к примеру, предоставляет подходящее рабочее кресло; стороны договариваются, что работник сам приобретет подходящее кресло (если удаленная работа - преимущественно желание работника), или же договор об удаленной работе не заключается и работник продолжает выполнять рабочие обязанности на рабочем месте. Договориться стоит и в вопросе того, будет ли и в каком объеме работодатель компенсировать расходы на работу дома. Следовательно, важно заключить такой договор до начала работы дома, в противном случае одна сторона может желать одного, другая — другого.