Что важно помнить, если вы или ваш работник решили продолжать работать из дома?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по вопросам рабочей среды Трудовой инспекции:

Трудовой закон гласит, что если работодатель и работник договариваются, что работник будет выполнять работу в другом месте, к примеру, дома, то работодатель должен уведомить работника в дополнение к указанному в статье 5-й Трудового закона о том, что рабочие обязанности выполняются дистанционно. Другими словами, закон предписывает обеим сторонам четко согласовать все условия.

Несколько лет назад представляющие интересы работников и работодателей организации договорились об условиях, которые могут быть внесены в договор об удаленной работе.

Необходимо согласовать, какая часть работы будет выполняться удаленно, как будет происходить обмен информацией, когда стороны должны быть доступны и другие важные условия. Чрезвычайное положение заставило многих людей перейти на работу из дома неожиданно и некоторые работали из дома впервые. Поскольку это произошло в одночасье, не было времени вести переговоры и строить большие планы. Сейчас мы спокойно возвращаемся к более нормальному образу жизни, и многие офисы возобновляют работу.

Сейчас настало время обсудить условия, при которых удаленная работа может продолжаться как для выполнения задач, так и обеспечения здоровья и безопасности работника. Можно заключить с работниками договор о работе из дома, к примеру, по э-почте.

Следует оценить профессиональные риски для тех, кто предпочитает удаленную работу. Для анализа рисков можно создать опросник, который работник может заполнить и оценить, подходят ли условия у него дома для выполнения работы. Также было бы хорошо, если бы работник приложил фотографии своего рабочего места дома, таким образом стороны смогут одинаково понять результаты оценки.

Если при оценке риска выяснится, что рабочее место не подходит, то есть три варианта: работодатель устраняет недочеты, к примеру, предоставляет подходящий рабочий стул; стороны договариваются, что работник сам приобретет подходящий стул (если удаленная работа - преимущественно желание работника), или же договор об удаленной работе не заключается и работник продолжает выполнять рабочие обязанности на рабочем месте. Договориться стоит и в вопросе того, будет ли и в каком объеме работодатель компенсировать расходы на работу из дома. Следовательно, важно заключить такой договор до начала работы из дома, в противном случае одна сторона может желать одного, другая — другого.