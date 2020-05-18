Футбол. Иллюстративное фото. ФОТО: STRINGER/REUTERS

Мировой спорт начинает постепенно оживать после длительного локдауна. Некоторые футбольные лиги возобновили национальные чемпионаты, но пока матчи проходят при пустых трибунах. Перед организаторами стоит вопрос - как улучшить атмосферу матчей?

Футбольный клуб "Сеул" предпринял неудачную попытку заполнить трибуны, посадив туда секс-кукол.

Поначалу руководство клуба настаивало, что это были обыкновенные манекены, но в итоге признало, что закупило их у производителя секс-игрушек и извинилось перед болельщиками.

Кроме того, некоторые куклы держали в руках рекламу порносайтов, при том, что порнография запрещена в Южной Корее.

Что произошло на матче?

В воскресенье "Сеул" сыграл первый матч сезона на своем поле.

Стадион был пуст - одна из многих мер, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса.

Поэтому когда накануне игры компания Dalcom предложила заполнить некоторые места, руководство клуба дало согласие.

Однако болельщики, смотревшие матч в сети, отметили, что манекены были подозрительно похожи на кукол из секс-шопов. В результате клуб вынужден был принести извинения в "Инстаграме" и "Фейсбуке".

Представитель "Сеула" Ли Чжи-хун признался Би-би-си, что клуб недостаточно тщательно изучил направление работы компании Dalcom.

По словам Ли, он затметил, что куклы сделаны с максимальным вниманием к деталям, но не придал этому особого значения.

Когда в Южной Корее возобновились матчи?

Сезон 2020 года Кей-лиги должен был начаться еще в феврале, однако его пришлось отложить в связи с пандемией.

Тем не менее успешная борьба с коронавирусом в Южной Корее позволила начать игры раньше других.

Когда 8 мая сезон Кей-лиги 1 начался, к южнокорейскому футболу были приковано внимание изголодавшихся футбольных болельщиков всего мира.

Первый матч сезона между командами "Чонбук Хёндэ Моторс" и "Сувон Самсунг Блюуингз" даже транслировался в прямом эфире на Би-би-си.

Матчи проходят с соблюдением всех мер предосторожности: при пустых трибунах, без рукопожатий, а тренеры обязаны носить маски.

"Плеваться и сморкаться запрещено, игрокам следует воздерживаться от разговоров лицом к лицу", - предупредил представитель Кей-лиги перед началом первого матча.

Какие еще лиги возобновили матчи?

В прошлые выходные возобновились матчи германской Бундеслиги, но они, как и в Южной Корее, проходили при пустых трибунах.

Первые матчи английской Премьер-лиги намечены на 12 июня, однако, что эту дату, возможно, придется перенести.

Пока футболистам рекомендовано возобновить тренировки с соблюдением социального дистанцирования.

Некоторые футболисты заявляют, что не совсем понимают, как таким образом можно подготовиться к матчам.

Нападающий "Манчестер сити" Рахим Стерлинг выразил мнение многих своих коллег, заявив, что для полноценной подготовки к матчам нужно как минимум четыре недели тренировок на поле.