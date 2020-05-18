Возможность заработка для временно безработных музыкантов

«Аудио-лого – это короткая, запоминающаяся музыкальная заставка, которую компании используют в своей рекламе», - пояснила исполнительный руководитель Olerex Пирет Миллер.

Ради быстрого и недорогого результата аудиоматериалы часто заказываются в различных международных музыкальных банках. «Но поскольку доходы наших музыкантов упали практически до нуля, а активного концертного лета ждать не приходится, мы решили создать своеобразную возможность обратить творчество в заработок, - пояснила Миллер. – Призываем и другие предприятия последовать нашему примеру, если в планах стоит создание или смена аудио-лого. Так мы поддержим не мировые корпорации, а эстонских музыкантов».

На конкурс ожидаются музыкальные композиции длиной 20 секунд с запоминающимся, светлым и приветливым звучанием, ограничений по музыкальному стилю нет. Аудио-лого будет использоваться в теле-, радио- и интернет-рекламе Olerex. К участию приглашаются все эстонские композиторы, произведения будут представлены жюри анонимно. С победителем конкурса будет заключен лицензионный договор, согласно которому права на аудио-лого стоимостью 1000 евро (нетто) будут приобретены компанией Olerex. Нетто-сумма будет переведена на банковский счет победителя. В качестве призов за второе и третье место Olerex предоставит топливо, которое пригодится для летних поездок по Эстонии.