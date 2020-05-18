Возможность заработка для временно безработных музыкантов

Топливная компания Olerex, награжденная в этом году Министерством культуры званием «друга культуры», объявила конкурс для эстонских композиторов на создание аудио-лого компании. Обычно компании приобретают музыкальные заставки в зарубежных музыкальных банках, но особенная ситуация побудила прибегнуть к необычным решениям.
«Аудио-лого – это короткая, запоминающаяся музыкальная заставка, которую компании используют в своей рекламе», - пояснила исполнительный руководитель Olerex Пирет Миллер.
Ради быстрого и недорогого результата аудиоматериалы часто заказываются в различных международных музыкальных банках. «Но поскольку доходы наших музыкантов упали практически до нуля, а активного концертного лета ждать не приходится, мы решили создать своеобразную возможность обратить творчество в заработок, - пояснила Миллер. – Призываем и другие предприятия последовать нашему примеру, если в планах стоит создание или смена аудио-лого. Так мы поддержим не мировые корпорации, а эстонских музыкантов».
На конкурс ожидаются музыкальные композиции длиной 20 секунд с запоминающимся, светлым и приветливым звучанием, ограничений по музыкальному стилю нет. Аудио-лого будет использоваться в теле-, радио- и интернет-рекламе Olerex. К участию приглашаются все эстонские композиторы, произведения будут представлены жюри анонимно. С победителем конкурса будет заключен лицензионный договор, согласно которому права на аудио-лого стоимостью 1000 евро (нетто) будут приобретены компанией Olerex. Нетто-сумма будет переведена на банковский счет победителя. В качестве призов за второе и третье место Olerex предоставит топливо, которое пригодится для летних поездок по Эстонии.
Запуская конкурс на аудио-лого, компания Olerex хочет внести вклад в обеспечение трудозанятости эстонских музыкантов. Olerex является золотым спонсором Государственного симфонического оркестра Эстонии (ERSO), генеральным спонсором Дней оперы Сааремаа, а также поддерживает множество других культурных мероприятий. Olerex является крупнейшим в Эстонии продавцом топлива, компания на 100 процентов базируется на эстонском капитале и обеспечивает работой около восьмисот человек.
Дополнительная информация здесь.