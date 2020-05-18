Пн, 18.05.2020
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  • Самым ценным игроком чемпионата КХЛ признан чех Дмитрий Яшкин

Самым ценным игроком чемпионата КХЛ признан чех Дмитрий Яшкин

Момент матча московских "Спартака" и "Динамо".

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Чешский форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20. Ему достался приз "Золотая клюшка", пишет Newsru.

В минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, 27-летний нападающий русского происхождения провел 58 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 63 очка (31 шайба + 32 голевые передачи), а за шесть игр в плей-офф он набрал шесть очков (3+3).

"Очень приятно, что такая престижная награда досталась мне, тем более что это был мой первый сезон в лиге, - отметил Яшкин. - Мог ли я сыграть еще лучше? Нет предела совершенству, мы тренируемся и играем, чтобы становиться лучше, чтобы болельщики приходили на трибуны и наслаждались классным хоккеем".

Лучшим бомбардиром сезона стал еще один динамовец Вадим Шипачев, в активе которого 6 (17+48) очков, а лучшим снайпером сезона объявлен Кирилл Капризов из ЦСКА (33 шайбы).

Связка Яшкина, Шипачева и шведа Андре Петерссона была признана лучшей тройкой регулярного чемпионата КХЛ. В общей сложности они забросили 65 шайб.

Лучшим вратарем был признан российский 25-летний голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов. В минувшем регулярном чемпионате он провел 32 матча, отражая 94,3% бросков, восемь раз вратарь сыграл "на ноль".

Самым результативным защитником сезона стал Микко Лехтонен из "Йокерита", набравший 49 (17+32) очков.

Лучшим новичком КХЛ также стал хоккеист "Ак Барса" Артем Галимов. 20-летний форвард за 55 игр в регулярном чемпионате набрал 23 очка (13+10).

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