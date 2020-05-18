Самым ценным игроком чемпионата КХЛ признан чех Дмитрий Яшкин

В минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, 27-летний нападающий русского происхождения провел 58 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 63 очка (31 шайба + 32 голевые передачи), а за шесть игр в плей-офф он набрал шесть очков (3+3).

Звание самого ценного игрока сезона и приз "Золотая клюшка" получает чешский нападающий @dynamo_ru Дмитрий Яшкин (31 гол, 63 очка, 58 игр)! #KHLAwards pic.twitter.com/Mpr3VLOnI8 — КХЛ (@khl) May 18, 2020

"Очень приятно, что такая престижная награда досталась мне, тем более что это был мой первый сезон в лиге, - отметил Яшкин. - Мог ли я сыграть еще лучше? Нет предела совершенству, мы тренируемся и играем, чтобы становиться лучше, чтобы болельщики приходили на трибуны и наслаждались классным хоккеем".

Лучшим бомбардиром сезона стал еще один динамовец Вадим Шипачев, в активе которого 6 (17+48) очков, а лучшим снайпером сезона объявлен Кирилл Капризов из ЦСКА (33 шайбы).

Связка Яшкина, Шипачева и шведа Андре Петерссона была признана лучшей тройкой регулярного чемпионата КХЛ. В общей сложности они забросили 65 шайб.

Звено Петерссон–Шипачёв–Яшкин стало самым результативным в сезоне (34 гола) и получило приз "Лучшая тройка"! #KHLAwards pic.twitter.com/fOfF9p3jqV — КХЛ (@khl) May 18, 2020

Лучшим вратарем был признан российский 25-летний голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов. В минувшем регулярном чемпионате он провел 32 матча, отражая 94,3% бросков, восемь раз вратарь сыграл "на ноль".

Самым результативным защитником сезона стал Микко Лехтонен из "Йокерита", набравший 49 (17+32) очков.

Финн Микко Лехтонен набрал рекордные для "Йокерита" 49 очков и был признан лучшим защитником сезона! #KHLAwards pic.twitter.com/67CHn1PRzq — КХЛ (@khl) May 18, 2020