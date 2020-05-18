ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 671 тест на вирус SARS-CoV-2, из которых десять, то есть 1,5%, показали положительный результат. За минувшие сутки в Курессаареской больнице скончалась 79-летняя женщина. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 64 человек.

Во время чрезвычайного положения больничный лист оформили 100 000 жителей Эстонии.

Страны Балтии могут по праву гордиться собой — мы первыми в Европейском союзе, в Шенгенской зоне, во время коронакризиса смогли положить вирус на лопатки и на прошлой неделе открыть друг для друга свои границы. Эта победа произошла в сотрудничестве стран Балтии, но она не была легкой.

В понедельник объединения медсестер Эстонии направили премьер-министру Юри Ратасу обращение, в котором обратили внимание на ощутимую нехватку медсестер и призвали принять меры для обеспечения дееспособности сектора здравоохранения.

В Эстонском обществе семейных врачей рассказали, что помогло преодолеть кризис.

Отмена ограничений

Как будет происходить открытие внутренних и внешних границ ЕС? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире представитель МИД Эстонии, гендиректор отдела государственного протокола Лаури Бамбус.

Цифры на стене спа говорят, что жарко: воздух 29, вода 25 градусов. В центре Aqva так было всегда. И все же многое теперь по-другому. На этой неделе, наконец, были открыты краны, чтобы наполнить водой бассейн, который в течение двух месяцев пустовал. Воды в него вмещается много.

Экономика

Из-за разразившегося этой весной экономического кризиса всё больше людей подумывает о том, чтобы взять денег в долг. Но не все знают, что следует учесть при заключении договора займа и как себя подстраховать, если вы даёте в долг своему знакомому.

Лесопромышленники предложили государству вырубать больше леса и больше строить из дерева.

Похоже, у собственника торгового центра T1 Pro Kapital Grupp могут возникнуть сложности с проведением процедуры санации.

Postimees спросил у 101 члена Рийгикогу и всех министров, что они сделали с прибавкой к зарплате, которую они получили в конце апреля. Половина депутатов Рийгикогу вообще не стали отвечать на этот вопрос, остальные заявили, что отдали эти деньги на благотворительность или вообще постоянно отдают на нее. Но доказать свое утверждение были готовы немногие.

Промышленные предприятия Ида-Вирумаа получат поддержку в сумме 6,2 миллиона евро.

Лиги: у части мер по стимулированию экономики выявлены недостатки, но правительство не готово их устранять.

Глава Налогово-таможенного департамента рассказал о положении компаний.

Хотя планы покупки недвижимости многими людьми были отложены из-за пандемии и связанной с этим неопределенности, сделки все еще происходят, и люди хотят понять возможности получения кредита в текущей ситуации. Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, отвечает на часто задаваемые вопросы относительно покупки недвижимости с помощью кредита.

Налогово-таможенный департамент сообщил, что несколько тысяч предпринимателей не подали декларации, поэтому департамент может по завершении чрезвычайного положения начать востребование неуплаченных налогов на рабочую силу в размере 42 миллионов евро.

Другие новости

Садиться только по двое: в Эстонии открываются первые рестораны Burger King.

Американское издание Washington Post публикует серию статей "Открытки из нервозного мира". В последней публикации за 15 мая можно заметить, что в США прилетела открытка из Риги. В ней рассказывается о том, как обстоят дела в Латвии в связи с распространением Covid-19.

Пыхья-Таллинн начал освобождать территорию района от брошенных автомобилей. В этом году инспекторы МуПо уже убрали с улиц Пыхья-Таллинна 63 брошенные и занимавшие парковочные места машины.