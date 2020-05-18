Опрос: чем займетесь сегодня, в первый день после отмены чрезвычайного положения?

Крис Сюльд. ФОТО: Elmo Riig

Крис Сюльд,

один из руководителей VLND

Сегодня подходящий день, чтобы задать этот вопрос. Именно сейчас я занимаюсь получением прав на управление маломерным судном. Друзья подарили мне на день рождения курсы и уже пришло время экзаменов.

Что касается остального, то я планирую еще навестить друзей и где-нибудь вкусно поесть в Сетомаа. Чрезвычайное положение не было для меня большой проблемой, так как я был на домашнем режиме.

Йоханна Коллом. ФОТО: Carolina Tagobert

Йоханна Коллом,

президент студенческого представительства Вильяндиской академии культуры

В моей жизни ничего сильно не поменяется. До конца семестра я остаюсь на дистанционном обучении и продолжу в том же духе, что и раньше. Осуществлять шопинг, ходить в спортзал или в бассейн я не планирую. Я считаю, что пока некуда спешить, первые смелые шаги можно будет делать тогда, когда ограничения действительно ослабнут.

Марек Тийтс,

руководитель по коммуникациям футбольного клуба «Тулевик»

Марек Тийтс. ФОТО: Marko Saarm

С сегодняшнего дня футбольные клубы могут приступить к нормальным тренировкам, поскольку нет больше требования соблюдать дистанцию в два метра. Мы этого долго ждали. Кроме того, завтра начинается премиум-лига и «Тулевик» играет с «Пайде». С любителями мы начнем тренироваться с пятницы. Я ничем особенным не занимаюсь, наслаждаюсь обычным солнечным днем в Вильянди.

Аве Нахкур,

художница

Аве Нахкур. ФОТО: Marko Saarm

Ничего нового. Мы относительно нейтрально восприняли введение чрезвычайного положения и все время общались с соседями. Во время кризиса мы не сидели сложа руки, а строили и рисовали. Мы использовали время для того, чтобы привести в порядок свое кафе. Сейчас мы официально готовимся к открытию. Специалист Вереринарно-пищевого департамента сказал, что можем уже открываться, что мы частично это сделали. У нас можно купить пирожное, кофе или суп.

Вильяр Вейденберг. ФОТО: Marko Saarm

Вильяр Вейденберг,

хозяин хутора Паюмяэ

Многое изменилось: ребенка отправили в детский сад, супруга вернулась к привычному режиму работы. Я сам занимаюсь производством продуктов питания, поэтому моя работа во время кризиса осталась прежней. Теперь в планах встретиться с некоторыми знакомыми, но поскольку вирус никуда не делся, я буду вести себя разумно.

Пилле Кяхрик. ФОТО: HEGE-LEE PAISTE

Пилле Кяхрик,

учитель музыки в Вильяндиской гимназии