Количество резерваций airBaltic после объявления о возобновлении полетов утроилось

Он выразил удовлетворение тем, что спустя два месяца и два дня airBaltic возобновляет регулярные рейсы. Они будут начаты на трех самолетах из всех трех балтийских столиц по десяти направлениям.

В понедельник из аэропорта "Рига" начинаются полеты в Таллинн и Вильнюс, также авиакомпания получила разрешение до 9 июня каждый день совершать полеты в Осло и Франкфурт.