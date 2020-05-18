Пн, 18.05.2020
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  • Количество резерваций airBaltic после объявления о возобновлении полетов утроилось

Количество резерваций airBaltic после объявления о возобновлении полетов утроилось

airBaltic

ФОТО: Промо

Количество резерваций на рейсы латвийской национальной авиакомпании airBaltiс с прошлой недели, когда было объявлено о возобновлении полетов, выросло в три раза, рассказал  журналистам исполнительный директор Мартин Гаусс.

Он выразил удовлетворение тем, что спустя два месяца и два дня airBaltic возобновляет регулярные рейсы. Они будут начаты на трех самолетах из всех трех балтийских столиц по десяти направлениям.

В понедельник из аэропорта "Рига" начинаются полеты в Таллинн и Вильнюс, также авиакомпания получила разрешение до 9 июня каждый день совершать полеты в Осло и Франкфурт.

Гаусс сообщил, что некоторые рейсы уже к понедельнику раскуплены полностью, а другие почти пустые.

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