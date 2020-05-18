Часть урожая так и останется гнить на полях: чем опасен отказ от украинских рабочих рук

«Картина грустная и с каждым днем ​​становится все печальнее... Когда через три недели появится урожай клубники, кто будет его собирать?» - задал исполнительный директор союза садоводов Раймонд Страстин вопрос, на который, по крайней мере, пока, нет ответа.

По словам директора, в этом году спрос на рабочую силу в садоводческом секторе составляет 1500 человек. До введения чрезвычайного положения в Эстонию прибыло только 40-50 украинцев, работающих в этом секторе, а остальные с нетерпением ожидают приглашения от эстонцев.

«Финляндия, Швеция, Польша, Германия, Литва и Великобритания достигли договоренностей с Украиной, потому что их правительства поддерживают своих фермеров. В Швеции и других местах трудовые мигранты уже на месте. Существует очевидный риск того, что «нашим украинцам» скоро надоест дождать и они выберут другую страну. К началу июня они определенно уедут в другое место, потому что дополнительные рабочие руки нужны повсюду», - предупредил Страстин.

Неделю назад Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата, в которую также входит Союз садоводов, обратилась к премьер-министру с соответствующим призывом, но по состоянию на полдень пятницы ответа не поступило.

«К сожалению, правительство не продемонстрировало желание обратиться к украинскому правительству, чтобы тамошние работники могли поехать в Эстонию. В конце концов, украинцы платят налоги эстонскому государству, их размещают и кормят, что является обязательным условием для въезда за границу», - сказал представитель зонтичной организации са

Исходя из опыта фермеров, местные жители не особенно стремятся заменять в полях украинцев, потому что эта работа считается сложной. Кроме того, если Касса по безработице выплачивает вам 70 процентов от вашей нынешней зарплаты, трудно найти мотивацию. Если пособия по безработице продолжатся в июне, производители клубники будут лишены всех возможностей, и возникнет реальный риск того, что часть урожая будет потеряна.

Владелец выращивающего клубнику хутора Раудсепа Кайдер Лутсар отметил в субботу, что, если украинцы не приедут и им не смогут найти замену на месте, они даже не будут убирать некоторые поля. «К нам придут 15 человек из учебной дружины, но, к сожалению, продолжительность их рабочего дня и производительность несопоставимы с украинскими», - сказал он.

В предыдущие годы сезонную работу на ферме Раудсепа находили почти 30 граждан третьих стран.