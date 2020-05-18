Часть урожая так и останется гнить на полях: чем опасен отказ от украинских рабочих рук

Согласно предупреждению Эстонского садоводческого союза, в этом году производители клубники попадут в затрудительное положение со сбором урожая, поскольку, вероятно, им не удастся найти замену гражданам третьих стран, которые тем временем все больше нервничают у себя на родине, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Картина грустная и с каждым днем становится все печальнее... Когда через три недели появится урожай клубники, кто будет его собирать?» - задал исполнительный директор союза садоводов Раймонд Страстин вопрос, на который, по крайней мере, пока, нет ответа.
По словам директора, в этом году спрос на рабочую силу в садоводческом секторе составляет 1500 человек. До введения чрезвычайного положения в Эстонию прибыло только 40-50 украинцев, работающих в этом секторе, а остальные с нетерпением ожидают приглашения от эстонцев.
«Финляндия, Швеция, Польша, Германия, Литва и Великобритания достигли договоренностей с Украиной, потому что их правительства поддерживают своих фермеров. В Швеции и других местах трудовые мигранты уже на месте. Существует очевидный риск того, что «нашим украинцам» скоро надоест дождать и они выберут другую страну. К началу июня они определенно уедут в другое место, потому что дополнительные рабочие руки нужны повсюду», - предупредил Страстин.
Неделю назад Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата, в которую также входит Союз садоводов, обратилась к премьер-министру с соответствующим призывом, но по состоянию на полдень пятницы ответа не поступило.
«К сожалению, правительство не продемонстрировало желание обратиться к украинскому правительству, чтобы тамошние работники могли поехать в Эстонию. В конце концов, украинцы платят налоги эстонскому государству, их размещают и кормят, что является обязательным условием для въезда за границу», - сказал представитель зонтичной организации са
Исходя из опыта фермеров, местные жители не особенно стремятся заменять в полях украинцев, потому что эта работа считается сложной. Кроме того, если Касса по безработице выплачивает вам 70 процентов от вашей нынешней зарплаты, трудно найти мотивацию. Если пособия по безработице продолжатся в июне, производители клубники будут лишены всех возможностей, и возникнет реальный риск того, что часть урожая будет потеряна.
Владелец выращивающего клубнику хутора Раудсепа Кайдер Лутсар отметил в субботу, что, если украинцы не приедут и им не смогут найти замену на месте, они даже не будут убирать некоторые поля. «К нам придут 15 человек из учебной дружины, но, к сожалению, продолжительность их рабочего дня и производительность несопоставимы с украинскими», - сказал он.
В предыдущие годы сезонную работу на ферме Раудсепа находили почти 30 граждан третьих стран.
"Нам также рекомендовали безработных Ида-Вирумаа, но, к сожалению, этот вариант пока не работает. Люди не хотят быть вдали от своих семей в течение нескольких недель и готовы приехать лишь на несколько дней. Но во время клубничного сезона необходимо быть на месте все время. Когда начинается дождь, вы идете в лагерь и ждете, пока дождь пройдет и поле высохнет. Рабочий день начинается в шесть или семь, также и по выходным. В это время нужно просто работать без выходных", - подчеркнул Страстин.
Насколько известно одному из координаторов эстонской садоводческой жизни, многие украинцы приезжают на все девять месяцев, которые им разрешено оставаться в Эстонии. Сначала они собирают клубнику, затем малину, огурцы, репу и капусту.
«К тому времени они зарабатывают достаточно, чтобы прокормить семью и купить автомобиль. Многие посещают Эстонию таким образом уже четвертый или пятый год. Некторые подают на вид на жительство и остаются на постоянной основе, отдавая своих детей в эстонские школы. Почему приехавший к нам украинец хуже, чем слинявший в Финляндию эстонец?» задал Страстин риторический вопрос.
«К сожалению, сельское хозяйство носит сезонный характер и условия диктуются погодой. Сокращенные гостиничные работники, вероятно, не выйдут на рынок труда до осени или зимы - но тогда в сельской местности у них больше не будет работы. В будущем, однако, придется принимать во внимание только тех людей, которые остались в стране ", заявил гендиректор.
На вопрос, не могут ли производители клубники обратиться за помощью к горожанам, которые могли бы за это заполнить морозильники и полки для варенья, Страстин ответил: «Только микропредприниматели, у которых в распоряжении один гектар, могут позволить себе оплату малиной. Крупные производители с 20-30 гекатарами cбирают ягоды с помоста, а не между бороздами. Это довольно тяжелая работа, которую эстонцы вообще не хотят делать».
Оценивая действия правительства, исполнительный директор Союза садоводов считает, что речь идет о политическом искушении или нежелании. «Когда приходит время собирать урожай, уже слишком поздно звать кого-то на помощь. Поэтому некоторые производители ягод уже пригрозили в июне заполнить ковш трактора гнилой клубникой и вылить ее перед замком Тоомпеа. Люди в отчаянии. В любом случае мяч сейчас находится в воротах премьер-министра».
По словам Страстина, Сельскохозяйственно-торговая палата понимает, что необходимо каким-то образом привлекать людей в сельскую местность, но это более долгосрочный план. «Нынешний трудовой кризис должен быть решен в течение нескольких недель», - подчеркнул он.