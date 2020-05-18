Эстонская фигуристка восемь лет страдала булимией: теперь она хочет помочь другим бороться с той же проблемой

26-летняя эстонская фигуристка Йоханна Аллик, которая восемь лет своей спортивной карьеры боролась с булимией, теперь делится своим опытом с другими людьми, столкнувшимся с аналогичной проблемой, пишет Rus.ERR.
По словам Аллик, которая соревновалась как в одиночном виде фигурного катания, так и в танцах на льду, считает, что тема расстройства пищевого поведения не должна быть в спорте табу и восприниматься негативно.
"Для меня переломным стал момент, когда я поделилась проблемой с близкими. Я сумела поставить перед собой цель и вот уже несколько лет не страдаю от пищеварительных проблем", - сказала Аллик.
Последний старт у Аллик был в 2017 году, после чего она занималась дизайном спортивной одежды, помогала молодым фигуристам и судила соревнования в качестве технического специалиста. Кроме того, теперь она хочет поделиться с другими своим опытом борьбы с булимией.
Этим она делится в своих соцканалах - Instagram и Youtube.