Эстонская фигуристка восемь лет страдала булимией: теперь она хочет помочь другим бороться с той же проблемой

По словам Аллик, которая соревновалась как в одиночном виде фигурного катания, так и в танцах на льду, считает, что тема расстройства пищевого поведения не должна быть в спорте табу и восприниматься негативно.

"Для меня переломным стал момент, когда я поделилась проблемой с близкими. Я сумела поставить перед собой цель и вот уже несколько лет не страдаю от пищеварительных проблем", - сказала Аллик.

Последний старт у Аллик был в 2017 году, после чего она занималась дизайном спортивной одежды, помогала молодым фигуристам и судила соревнования в качестве технического специалиста. Кроме того, теперь она хочет поделиться с другими своим опытом борьбы с булимией.