Сторонница президента Бразилии. Снимок иллюстративный. ФОТО: Andre Borges/AP

Система здравоохранения в крупнейшем городе Бразилии Сан-Паулу работает на пределе своих возможностей: в палатах интенсивной терапии из-за массового поступления больных Covid-19 свободных мест почти не осталось, заявил мэр Бруно Ковас.

Городские больницы заполнены на 90% и через две недели мест не хватит, если число больных будет расти нынешними темпами, предупредил он.

Он назвал нарушителей карантина игроками в русскую рулетку, причем чужими жизнями.

Сан-Паулу - один из самых пораженных коронавирусом регионов Бразилии. Там скончались почти 3 тысячи человек.

Однако он не единственный. Второе после Сан-Паулу место по числу смертельных случаев занимает Рио-де-Жанейро, там тоже ощущается нехватка коек в реанимациях.

Также крупный очаг возник в глубине южноамериканского континента в городе Манаус в бассейне Амазонки. По состоянию на 15 мая там было более 18 тысяч подтвержденных случаев, больницы были переполнены, а умерших приходилось хоронить в общих могилах.

Эпидемия представляет особую опасность для коренных народов Амазонии, поскольку те живут в удаленных местах, где часто сложно получить медицинскую помощь.

В субботу Бразилия обошла Испанию и Италию и заняла печальное четвертое место в мире по числу заболевших после США, России и Британии.

Министерство здравоохранения сообщило о 7938 новых случаях за последние 24 часа.

За это же время скончались 485 человек. Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 16118 - пятый показатель в мире.

Бразильские эксперты указывают, что число заразившихся может значительное превышать официальную цифру из-за недостаточного тестирования.

Правого президента Бразилии Жаира Болсонару резко критикуют дома и за границей за его отношение к нарастающему кризису.

В воскресенье, фотографируясь со своими сторонниками и их детьми в столице страны Бразилиа, он снова отмахнулся от рекомендаций соблюдать социальное дистанцирование.

Что сказал мэр Сан-Паулу?

Бруно Ковас заявил, что обсуждает с губернатором одноименного штата введение жесткого карантина, чтобы сдержать рост числа заболевших на фоне острой нехватки мест в больницах.

Полиция подчиняется губернатору, так что его поддержка в данном случае имеет решающее значение.

Мэр призвал граждан оставаться дома. По его словам, город должен «еще больше сбавить темп».

«Трудно поверить, что кое-кто предпочитает играть в "русскую рулетку" жизнями людей. Подобное безразличие к другим перед лицом смерти неподобающе», - сказал Ковас.

В Сан-Паулу живут около 12 миллионов человек, и по данным властей, большинство из них игнорируют правила социального дистанцирования.

Кейти Уотсон, корреспондент по Латинской Америке, Би-би-си

Карантин в штате Сан-Паулу был введен примерно два месяца назад: предприятия, школы и общественные места закрылись, жителей призвали сидеть по домам.

Но существенных санкций для нарушителей нет. Многие обитатели столицы штата продолжают ездить на выходных на пляжи, что весьма раздражает окрестных жителей.

Требование в обязательном порядке носить маски также нередко игнорируется. В воскресенье я видела массу людей, совершающих пробежки или катающихся на велосипедах либо вообще без масок, либо с масками, болтающимися у них на шее. Создается впечатление, что к угрозе вируса здесь относятся несерьезно.

При этом люди видят, что Европа постепенно открывается, и нетерпеливо спрашивают, когда это случится и у них. Но мэр на выходных заявил, что город должен на какое-то время остановиться, прежде чем перезапуститься. Многие ждут ужесточения карантина в ближайшие недели.

А что делает президент?

Жаир Болсонару продолжает возражать против карантина, поскольку он, по его словам, только вредит экономике.

В марте он произнес речь, в которой призвал мэров и губернаторов сворачивать ограничения: «Наши жизни должны продолжаться. Рабочие места должны быть сохранены. Мы должны вернуться в нормальное состояние».

Президент назвал закрытие предприятий и школ и ограничения на работу общественного транспорта политикой «выжженной земли».

Число заразившихся вирусом стремительно растет, но Болсонару утверждает, что большинству людей, в том числе лично ему, бояться нечего.

«С моей историей занятий спортом у меня нет причин волноваться. Если я и заражусь, то ничего не почувствую, или это будет как легкий грипп», - заявляет он.

В апреле Жаир Болсонару присоединился к демонстрации, участники которой требовали снять карантин. Он постоянно говорит, что ограничения вредят экономике, несут безработицу и голод.