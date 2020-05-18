Тренировки в Нарве возвращаются в оффлайн, но большинство соревнований по-прежнему отменены

Правило “2+2” для спортсменов остается в силе

Послабления для спортсменов были введены решением правительства еще с пятницы. Как сообщила пресс-служба правительства в воскресенье, и после отмены чрезвычайного положения некоторые из этих правил сохраняются - на свежем воздухе можно будет заниматься спортом, тренироваться и проводить спортивные и фитнес-мероприятия в случае, если соблюдается правило “2+2”, а максимальное число участников - не более десяти. При этом, организатор должен обеспечить наличие средств дезинфекции.

В помещениях можно заниматься спортом и проводить соревнования в случае, если соблюдается правило “2+2”, заполняемость помещения ограничена 50%, обеспечена доступность средств дезинфекции, а число участников не превышает десяти. Ограничение в десять человек отменяется с 1 июня, но остальные - остаются в силе.

Бассейн открывается только для тренировок

13 мая нарвская горуправа решила до конца месяца не взимать плату за посещение кружков, секций, школ по интересам, при этом сами они, по сообщению управы, возобновляют работу с понедельника 18 мая. Среди тех, кто возвращается к работе - две муниципальные спортшколы - “Паэмурру” и “Энергия”.

Директор спортшколы “Энергия” Иван Сергеевич Маштаков, рассказал, что тренировки на Гребной базе уже возобновились. Спортивный зал “Энергии” на Таллиннском шоссе закрыт на плановый ремонт еще с апреля, и ремонт пока не завершен.

“Бассейн запускается 20 числа. Сейчас взяли анализы воды. Там возобновляются спортивные группы, а для населения откроем с 1 июня”, - рассказал директор СШ “Энергия”.

По его словам, при тренировке пловцов тренеры смогут обеспечивать соблюдение дистанции между ними и не собирать в одной группе больше десяти человек. Но для горожан, желающих самостоятельно поплавать, это вряд ли возможно.

“С 1 июня, может быть, будет что-то другое, когда откроются спа-центры, - предполагает Иван Маштаков. - Потому что, если сейчас впустить в бассейн неорганизованные группы, я не знаю, как эти два метра соблюдать”.

В то время, пока бассейн был закрыт, рабочие спортшколы по два человека выходили на работу и проводили текущий ремонт. Кроме того, каждый день в закрытом бассейне делали влажную уборку.

Когда спортсмены из “Энергии” вернутся к соревнованиям, Иван Маштаков сказать затрудняется.

“Нужно будет какое-то время, чтобы спортсмены набрали определенную часть формы, - добавляет директор спортшколы. - Потому что сразу выходить нельзя. Все эти онлайн-тренировки - это одно, а когда идет речь о соревнованиях… Например, пловцам теперь нужно будет провести какой-то объем тренировок, чтобы принимать участие в соревнованиях. Как минимум, месяц, если не более, чтобы подготовиться к соревнованиям”.

Руководитель спортшколы “Паэмурру” Леонид Гулов также рассказал, что непонятно, когда возобновятся соревнования. Кроме того, в этой спортшколе многие виды спорта - зимние, и вынужденная пауза для спортсменов и тренеров плавно перетекает в плановую.