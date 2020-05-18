Тренировки в Нарве возвращаются в оффлайн, но большинство соревнований по-прежнему отменены

Чрезвычайное положение в Эстонии прекратило действовать в ночь на понедельник 18 мая, но часть ограничений осталась, в том числе по-прежнему ограничены занятия спортом и спортивные мероприятия. Муниципальные спортшколы и спортивные клубы Нарвы переходят с тренировок через интернет к нормальным занятиям в небольших группах, но соревнования возобновляются пока лишь по некоторым видам спорта.
Правило “2+2” для спортсменов остается в силе
Послабления для спортсменов были введены решением правительства еще с пятницы. Как сообщила пресс-служба правительства в воскресенье, и после отмены чрезвычайного положения некоторые из этих правил сохраняются - на свежем воздухе можно будет заниматься спортом, тренироваться и проводить спортивные и фитнес-мероприятия в случае, если соблюдается правило “2+2”, а максимальное число участников - не более десяти. При этом, организатор должен обеспечить наличие средств дезинфекции.
В помещениях можно заниматься спортом и проводить соревнования в случае, если соблюдается правило “2+2”, заполняемость помещения ограничена 50%, обеспечена доступность средств дезинфекции, а число участников не превышает десяти. Ограничение в десять человек отменяется с 1 июня, но остальные - остаются в силе.
Бассейн открывается только для тренировок
13 мая нарвская горуправа решила до конца месяца не взимать плату за посещение кружков, секций, школ по интересам, при этом сами они, по сообщению управы, возобновляют работу с понедельника 18 мая. Среди тех, кто возвращается к работе - две муниципальные спортшколы - “Паэмурру” и “Энергия”.
Директор спортшколы “Энергия” Иван Сергеевич Маштаков, рассказал, что тренировки на Гребной базе уже возобновились. Спортивный зал “Энергии” на Таллиннском шоссе закрыт на плановый ремонт еще с апреля, и ремонт пока не завершен.
“Бассейн запускается 20 числа. Сейчас взяли анализы воды. Там возобновляются спортивные группы, а для населения откроем с 1 июня”, - рассказал директор СШ “Энергия”.
По его словам, при тренировке пловцов тренеры смогут обеспечивать соблюдение дистанции между ними и не собирать в одной группе больше десяти человек. Но для горожан, желающих самостоятельно поплавать, это вряд ли возможно.
“С 1 июня, может быть, будет что-то другое, когда откроются спа-центры, - предполагает Иван Маштаков. - Потому что, если сейчас впустить в бассейн неорганизованные группы, я не знаю, как эти два метра соблюдать”.
В то время, пока бассейн был закрыт, рабочие спортшколы по два человека выходили на работу и проводили текущий ремонт. Кроме того, каждый день в закрытом бассейне делали влажную уборку.
Когда спортсмены из “Энергии” вернутся к соревнованиям, Иван Маштаков сказать затрудняется.
“Нужно будет какое-то время, чтобы спортсмены набрали определенную часть формы, - добавляет директор спортшколы. - Потому что сразу выходить нельзя. Все эти онлайн-тренировки - это одно, а когда идет речь о соревнованиях… Например, пловцам теперь нужно будет провести какой-то объем тренировок, чтобы принимать участие в соревнованиях. Как минимум, месяц, если не более, чтобы подготовиться к соревнованиям”.
Руководитель спортшколы “Паэмурру” Леонид Гулов также рассказал, что непонятно, когда возобновятся соревнования. Кроме того, в этой спортшколе многие виды спорта - зимние, и вынужденная пауза для спортсменов и тренеров плавно перетекает в плановую.
“Сейчас многие отделения ушли в отпуск по плану, например хоккеисты обычно в это время и уходят в отпуск, - рассказал Леонид Гулов. - Фигурное катание будет заниматься еще две недели на улице, соблюдая правила… В каждом отделении своя специфика и свой подход. С 18-го числа можно ведь и внутри залов заниматься”.
По его словам, гимнастки и фигуристки проводили занятия через интернет, но многие другие не могли полноценно тренироваться и на время карантина сосредоточились на общей физической подготовке - беге, отжиманиях и т.д. Тренеры, если не могли вести уроки с помощью видеоконференции, составляли письменные планы тренировок.
“Понятно, что дома льда нет и булавы дома не покидаешь, - замечает Гулов. - Многим, скажем так, пришлось потерпеть”.
Сборы - летом, соревнования - осенью
Президент клуба Buffen-Do и тренер по дзюдо Иван Новицкий рассказал, что намеченные на весну соревнования пришлось отменить. Он надеется провести первое соревнование 19 сентября, это будет международный турнир по дзюдо Narva Cup, на который в прошлые годы приезжали спортсмены из пяти-шести стран.
Только в понедельник открылся нарвский спортхолл на ул. Раквере, в котором клуб Новицкого арендует зал в часы занятий, и как раз на сегодня намечена первая тренировка после перерыва. В ней будут участвовать девять спортсменов и один тренер. Спортсменов в клубе больше, и, видимо, придется заниматься посменно.
“Сегодня первый день - посмотрим, - говорит тренер. - Если придем много народу, попросим прийти попозже, разделим всех на группы”.
Пока спортхолл был закрыт, дзюдоисты смотрели на сайте клуба видеоуроки и занимались общей физической подготовкой. Также с начала кризиса тренеры передали им программы спортивного питания.
“Когда разрешили заниматься на улице - мы начали бегать. Уже неделю назад собирались на улице и по правилу “2+2” бегали, занимались отжиманием, подтягивание, приседанием, качали пресс”.
Летом Иван Новицкий надеется также провести заранее запланированные летние сборы - в Таллинне и в Риге. В плане были также сборы в России, но они - под вопросом.
Футбольный чемпионат возобновляется без зрителей
На командные виды спорта ограничение группы в десять человек не распространяется. Поэтому у футболистов первые соревнования начинаются уже на этой неделе. Президент клуба “Нарва-Транс” Николай Бурдаков рассказал, что зрителей на трибуны пока пускать запрещено, но будут доступны трансляции игр в интернете и по телевидению.
“Уже в среду будет первая игра чемпионата. Мы играем с таллиннским “Калевом” в Таллинне”, - рассказал Николай Бурдаков.
По его словам, футбольный союз решил провести неполный чемпионат - вместо четырех кругов будет только три. Набирать спортивную форму футболисты будут уже во время чемпионата. До этого они проводили тренировки с установленными правительством ограничениями - Эстонский футбольный союз разработал на их основе специальную инструкцию по тренировкам в условиях карантина.