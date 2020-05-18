Шведский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии

По данным Министерства обороны Финляндии, шведский самолет, очевидно, нарушил воздушное пространство Финляндии сегодня утром, инцидент произошел возле Вааса над проливом Норра-Кваркен, пишет Postimees.
Расследованием инцидента занимается погранохрана.
МИД Финляндии написал в Твиттере, что связался со шведским посольством в Хельсинки и попросил разъяснений.
По словам пресс-секретаря Министерства обороны Кристиана Ваккура, возможное нарушение воздушного пространства было недолгим, и было совершено самолетом типа Gulfstream.
«Возможное нарушение воздушного пространства длилось три минуты», - сказал Ваккури изданию STT.
По словам Ваккура, это был второй случай в этом году. В последний раз воздушное пространство нарушалось в марте, тогда это было сделано шведским вертолетом.
В прошлом году было зарегистрировано два нарушения воздушного пространства: нарушителями были один португальский самолет и один российский.