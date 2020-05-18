Ректором Таллиннского технического университета избран Тийт Ланд

С 2011 года Тийт Ланд являлся ректором Таллиннского университета. С 2000 по 2006 год он был профессором нейрохимии Стокгольмского университета, с 2007 года — профессором химии Таллиннского университета и с 2008 по 2011 год — директором института математики и естественных наук Таллиннского университета.

В 1994 году Тийт Ланд защитил докторскую диссертацию по нейрохимии и нейротоксикологии в Стокгольмском университете, а с 1994 по 1999 год завершил постдокторантуру в Американском национальном институте здравоохранения.

В своей предвыборной платформе Тийт Ланд сказал, что в качестве ректора Таллиннского технического университета он планирует исходить из обозначенных в плане развития на 2020 год миссии и видения. Он ставит перед собой цель в течение следующих пяти лет повысить академическое качество университета, увеличить качество и объемы научных и исследовательских работ и начать составление плана действий по устойчивому развитию вуза.