СМИ: Турция откроет границы 20 мая

Турецкие власти намерены опробовать противокоронавирусные меры по приему иностранцев на медицинских туристах, передает NEWSru со ссылкой на РИА «Новости». Среди направлений лечения, по которым страна готова принять визитеров, названы ортопедия, онкология, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и некоторые другие.

Пока въезд иностранцев в Турцию возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары, а каждого пациента могут сопровождать два человека. При этом все они должны показать на границе справку об отсутствии коронавируса либо пройти платное тестирование. В АТОР, в свою очередь, отметили, что россияне пока вряд ли смогут посетить Турцию, так как международное авиасообщение в стране прекращено.

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство государств. По данным ВОЗ, в мире заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 306 тысяч умерли.

В России зарегистрировано 290 678 случаев заражения коронавирусом, 2722 человека, согласно официальным данным, скончались, более 70 тысяч пациентов выздоровели.