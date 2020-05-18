Три крупные авиакомпании выразили желание возобновить полеты из Риги

Одиня выразила удовлетворение тем, что аэропорт "Рига" может возобновить авиасообщение, подчеркнув, что это важно не только для самого аэропорта, но и для народного хозяйства Латвии.

Пассажиры в аэропорту будут обязаны носить маски, так как не везде есть возможность соблюдать дистанцию - например, на контроле безопасности и у входа на посадку. Если маски у пассажира нет, ее можно приобрести в аэропорту.

Маски нужны и потому, что авиакомпании, которые анонсировали полеты, но еще не выполняют их, выдвинули требование садиться в самолет в маске.