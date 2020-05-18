Умер звезда французского кино Мишель Пикколи

За свою карьеру он снялся в более чем 220 художественных и телевизионных фильмах. Более десятка картин с его участием считаются классикой французского и мирового кино.

Пикколи - обладатель наград лучшему актеру Каннского и Берлинского кинофестивалей, нескольких "Сезаров" и ряда других призов за лучшие мужские роли. Дебютировав с незначительных ролей в начале 50-х, Пикколи стал настоящей кинозвездой в 60-годы.

Он снимался у Луиса Бунюэля, в частности, сыграл в его оскароносном "Скромном обаянии буржуазии". Игрой Пикколи отмечены фильмы Жан-Люка Годара, Коста-Гавраса, Альфреда Хичкока и других знаменитых режиссеров.

Пикколи, не любивший распространяться о своей частной жизни, также не собирал и не хранил никаких архивов о профессиональной карьере.