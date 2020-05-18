Пн, 18.05.2020
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  • Пациентов больниц и учреждений по уходу можно навещать только в порядке исключения

Пациентов больниц и учреждений по уходу можно навещать только в порядке исключения

Северо-Эстонская региональная больница.

ФОТО: «Reporter» / Kanal 2

До 1 июня в больницах и учреждениях по уходу по-прежнему действует запрет на посещения, напоминает Департамент здоровья. Исключением считается посещение человека при смерти и для оказания психической помощи. 

Перед посещением больницы или учреждения по уходу человек должен заполнить декларацию о здоровье и подтвердить, что он не заражен коронавирусом и не был в близком контакте с больным COVID-19 за последние 14 дней.

«Практика показывает, что вирус SARS-CoV-2 может распространяться в учреждениях по уходу очень быстро, - говорит руководитель Идаского отдела Департамента здоровья Марье Муусикус, добавляя, что у пожилых и людей с хроническими заболеваниями зачастую не проявляются или остаются незамеченными первые признаки заболевания. - Может получится, что признаки болезни будут прогрессировать быстро и возникнет необходимость госпитализации».

Также в группу риска входят дети с хроническими заболеваниями, проживающие в детдомах. Риск заболеть есть и у работников учреждений по уходу за детьми.

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