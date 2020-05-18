В ОПЕК считают, что вызванный пандемией коронавируса нефтяной кризис уже позади

Он высказал надежду, что во второй половине года нефтяной рынок стабилизируется на фоне восстановления мировой экономики и серьезного сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+.

Генсек ОПЕК добавил, что ситуация в апреле была "экстраординарной", но члены картеля "приняли вызов" и стабилизировали рынок.

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке.

Стремительное удешевление нефти было вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи.