В ОПЕК считают, что вызванный пандемией коронавируса нефтяной кризис уже позади

Организация стран – экспортеров нефти с "осторожным оптимизмом" полагает, что худший этап нефтяного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остался позади. Об этом агентству Bloomberg заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Он высказал надежду, что во второй половине года нефтяной рынок стабилизируется на фоне восстановления мировой экономики и серьезного сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+.
Генсек ОПЕК добавил, что ситуация в апреле была "экстраординарной", но члены картеля "приняли вызов" и стабилизировали рынок.
20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке.
Стремительное удешевление нефти было вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.
На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи.
По словам Баркиндо, в ОПЕК планируют провести встречу в июне, где рассмотрят состояние мировой экономики и восстановления спроса на нефть, изучат варианты сокращения ее добычи.