Пн, 18.05.2020
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  • В результате тяжелого ДТП в Риге машина пожарных врезалась в дом: пострадали три человека

Фото ⟩ В результате тяжелого ДТП в Риге машина пожарных врезалась в дом: пострадали три человека

Место ДТП

ФОТО: Miks Dūcis, Degpunktā

В понедельник, 18 мая, в Риге, в Пардаугаве, в результате ДТП в стену здания врезался автомобиль Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), пишет Rus.TVNET.

Автомобиль VUGD со включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками ехал на вызов на улицу Калнциема, где в одноэтажном доме горел холодильник и стена. 

На перекрестке улиц Калнциема и Апузес произошло столкновение служебной машины и двух легковушек. В результате ДТП оперативный транспорт въехал в здание, расположенное рядом с проезжей частью. 

Галерея: Фотографии с места ДТП

При ДТП пострадали трое, из них двое - пожарные. Представитель Службы неотложной медицинской помощи Арита Фреймане рассказала LETA, что трое пострадавших с относительно легкими травмами были доставлены в больницу для получения дальнейшей медицинской помощи. 

Для тушения пожара была отправлена другая команда спасателей. Для оценки ущерба зданию была привлечена Рижская строительная управа. Строительный инспектор пришел к заключению, что у здания локальные повреждения площадью четыре квадратных метра и повреждения фасада площадью 15 квадратных метров. Здание можно продолжать эксплуатировать, эвакуация людей не потребовалась. 

После ДТП на место происшествия также прибыл микроавтобус VUGD, а проезжающий мимо автобус Rīgas satiksme снес ему зеркало, сообщило агентство LETA. 

Причина аварии выясняется. На место ДТП прибыла и полиция для регулировки транспортного движения. 

ФОТО: Miks Dūcis, Degpunktā

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