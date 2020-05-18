Фото ⟩ В результате тяжелого ДТП в Риге машина пожарных врезалась в дом: пострадали три человека

В понедельник, 18 мая, в Риге, в Пардаугаве, в результате ДТП в стену здания врезался автомобиль Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), пишет Rus.TVNET.
Автомобиль VUGD со включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками ехал на вызов на улицу Калнциема, где в одноэтажном доме горел холодильник и стена.
На перекрестке улиц Калнциема и Апузес произошло столкновение служебной машины и двух легковушек. В результате ДТП оперативный транспорт въехал в здание, расположенное рядом с проезжей частью.
Галерея: Фотографии с места ДТП
При ДТП пострадали трое, из них двое - пожарные. Представитель Службы неотложной медицинской помощи Арита Фреймане рассказала LETA, что трое пострадавших с относительно легкими травмами были доставлены в больницу для получения дальнейшей медицинской помощи.
Для тушения пожара была отправлена другая команда спасателей. Для оценки ущерба зданию была привлечена Рижская строительная управа. Строительный инспектор пришел к заключению, что у здания локальные повреждения площадью четыре квадратных метра и повреждения фасада площадью 15 квадратных метров. Здание можно продолжать эксплуатировать, эвакуация людей не потребовалась.
После ДТП на место происшествия также прибыл микроавтобус VUGD, а проезжающий мимо автобус Rīgas satiksme снес ему зеркало, сообщило агентство LETA.
Причина аварии выясняется. На место ДТП прибыла и полиция для регулировки транспортного движения.