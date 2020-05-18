Неделя после открытия торговых центров: регулярная уборка и специальные цены

Например, в магазинах одежды Zara уценена большая часть товаров, и нарушением это не является. Вместо привычных объявлений о скидках на вывесках написано "специальная цена", передает Rus.ERR .

По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Лауры Лаастер, по закону кампании в магазинах запретить нельзя, но как представители министерства, так и Союза торговцев призвали не проводить агрессивные кампании, а организовывать их в интернет-магазинах.