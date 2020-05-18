Пн, 18.05.2020
Больше всего мы ждем пересмотра решения об открытии спа-отелей. Если открытие будет сдвинуто хотя бы на июнь, это поможет спасти сектор. Дарья Боярова
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  • Неделя после открытия торговых центров: регулярная уборка и специальные цены

Неделя после открытия торговых центров: регулярная уборка и специальные цены

Торговый центр.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Торговые центры работают после длительного перерыва уже в течение недели. В магазинах нельзя проводить крупные скидочные акции, зато приходится регулярно проводить очистку как поверхностей, так и одежды.

Например, в магазинах одежды Zara уценена большая часть товаров, и нарушением это не является. Вместо привычных объявлений о скидках на вывесках написано "специальная цена", передает Rus.ERR.

По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Лауры Лаастер, по закону кампании в магазинах запретить нельзя, но как представители министерства, так и Союза торговцев призвали не проводить агрессивные кампании, а организовывать их в интернет-магазинах.

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