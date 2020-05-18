Чрезвычайное сообщение ⟩ Приостановление права розничной продажи алкогольных напитков по всей стране в период с 22:00 до 10:00 часов

На основании п. 1 ч. 1 ст. 36 Закона «Об алкоголе» и учитывая положения части 2 той же статьи:

1. В интересах обеспечения общественного порядка приостановить право розничной продажи алкогольных напитков по всей стране в период с 22:00 до 10:00 часов.

2. Ограничение, введенное пунктом 1, не применяется на борту международных пассажирских водных и воздушных судов, а также не распространяется на торговые точки, расположенные в охраняемых зонах ограниченного доступа международного аэропорта и порта.

3. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно.

4. В соответствии с ч. 4 ст. 49 Закона «Об алкоголе» государственный надзор за выполнением требований, связанных с розничной продажей алкогольных напитков, а также за соблюдением ограничений на распитие напитков на своей административной территории осуществляет волостная или городская управа.

5. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года и действует до 1 июля 2020 года.

С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса распоряжением устанавливаются ограничения для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии с ч. 4 ст. 23 Закона об охране правопорядка размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас

Премьер-министр

Таймар Петеркоп