Finnair в июле возобновит полеты в Москву и другие мегаполисы

В июле авиакомпания будет осуществлять рейсы в такие важные города, как Берлин, Брюссель, Лондон, Москва и Париж. В августе возобновятся полёты, в частности, в Барселону, Мадрид и Рим.

Откроются и азиатские маршруты: в июле, например, рейсы в Пекин, Шанхай, Токио, Сингапур и Бангког. В августе на сине-белых самолетах Finnair можно будет попасть в Дели и Нью-Йорк. А в зимний сезон отпусков, к примеру, в Майями и Пхукет.

Согласно коммерческому директору Finnair Оле Орверу, в июле компания планирует выполнить 30 процентов от обычного количества рейсов.

"Недавний опрос клиентов показал, что люди уже планируют как деловые, так и туристические поездки", – пишет Орвер в пресс-релизе компании.