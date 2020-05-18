Finnair в июле возобновит полеты в Москву и другие мегаполисы

Ограничения, введенные в разных странах из-за эпидемии коронавируса, начинают потихоньку снимать, поэтому с июля Finnair поэтапно увеличит число заграничных рейсов, передает Yle.
В июле авиакомпания будет осуществлять рейсы в такие важные города, как Берлин, Брюссель, Лондон, Москва и Париж. В августе возобновятся полёты, в частности, в Барселону, Мадрид и Рим.
Откроются и азиатские маршруты: в июле, например, рейсы в Пекин, Шанхай, Токио, Сингапур и Бангког. В августе на сине-белых самолетах Finnair можно будет попасть в Дели и Нью-Йорк. А в зимний сезон отпусков, к примеру, в Майями и Пхукет.
Согласно коммерческому директору Finnair Оле Орверу, в июле компания планирует выполнить 30 процентов от обычного количества рейсов.
"Недавний опрос клиентов показал, что люди уже планируют как деловые, так и туристические поездки", – пишет Орвер в пресс-релизе компании.
В пресс-релизе также отмечается, что компания ежемесячно пересматривает программу полётов. Авиаперевозчик готов регулировать количество рейсов в соответствии с изменениями спроса и возможными ограничениями.