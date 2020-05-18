Временное ограничение на пересечение государственной границы для предупреждения новой вспышки коронавируса

12. Помимо установленного в пунктах 2–11, пересекать государственную границу с целью въезда из Финской Республики в Эстонскую Республику разрешено лицам, имеющим гражданство Финской Республики, вид на жительство или право на проживание в Финской Республике или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место жительства в Финской Республике, у которых отсутствуют симптомы болезни, если:

1) целью въезда лица в Эстонию является работа или выполнение прочих договорных обязательств;

2) лицо обучается в зарегистрированном в Эстонии учебном заведении;

3) лицо въезжает в Эстонию по неотложным семейным причинам, прежде всего, это встреча с ближайшими родственниками, похороны, свадьба и случаи болезни.

13. В виде исключения Департамент полиции и пограничной охраны может разрешить пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию иностранцам:

1) не имеющим симптомов болезни, если их родственники по нисходящей и восходящей линии или супруг (супруга) являются гражданами Эстонии, имеют вид на жительство или право на проживание в Эстонии;

2) не имеющим симптомов болезни и въезд которым был разрешен на основании обоснованного особого ходатайства.

14. Для предотвращения массового распространения внутри Эстонии коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, ввести карантин на 14 календарных дней для лиц, которым на границе Эстонской Республики был разрешен въезд в Эстонию. В течение 14 календарных дней после въезда в Эстонию лица могут покидать место жительства или место постоянного пребывания по распоряжению работника здравоохранения или чиновника полиции либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц, а также для приобретения пищевых продуктов, товаров первой необходимости и лекарств.

15. Ограничение, указанное в пункте 14, не распространяется на не имеющих признаков болезни лиц в следующих случаях:

1) указанные в пунктах 2−12 лица, которые находились в иностранном государстве и прибыли в Эстонию с целью, указанной в пунктах 3−10, а также лица, указанные в подпункте 2 пункта 13;

2) указанные в пункте 2 лица, если Департамент полиции и пограничной охраны не применил к ним при пересечении границы ограничение, указанное в пункте 14;

3) указанные в пунктах 11 и 12 лица.

16. Лица, в отношении которых с 4 мая 2020 года применяется запрет на покидание назначенного места жительства или места постоянного пребывания, обязаны выполнять соответствующее ограничение до истечения указанного срока.

17. Признать недействительным распоряжение Правительства Республики № 78 от 15 марта 2020 года «Временное ограничение на пересечение государственной границы по причине распространения коронавируса, вызывающего болезнь СOVID-19».

18. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года.

При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» болезнь COVID-19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку COVID-19 является заболеванием с высокой контагиозностью, быстро распространяется, может протекать в тяжелой форме или иметь летальные последствия. Также отсутствует или недоступно эффективное лечение заболевание и распространение заболевания может превысить мощности больниц.

С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса распоряжением устанавливаются ограничения для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас

Премьер-министр

Таймар Петеркоп