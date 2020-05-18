Виновника тяжелой аварии отпустили домой после экспертизы: ждут результатов его более ранних тестов на наркотики

Известно также, что в течение прошлого года этот же человек был отстранен от вождения в связи с подозрением на езду в состоянии алкогольного опьянения и подозрения езду в наркотическом опьянении. Еще до пятничной аварии сотрудники правоохранительных органов ожидали результатов проверки этого человека на наркотики.

Попавший в ДТП на мосту Кесклинна в Пярну водитель Chrysler рассказал журналисту Pärnu Postimees, что Mercedes-Benz резко выехал на встречную полосу и произошло лобовое столкновение. Виновник аварии вышел из машины, его вырвало, а потом он выбросил что-то в реку.

Находившегося за рулем Mercedes 26-летнего мужчину доставили в больницу на экспертизу, чтобы выяснить, было ли его состояние совместимо с управлением машиной. После экспертизы ему разрешили уйти. Пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Кристи Райдла сказала сегодня, что сейчас полиции нечего добавить о произошедшем, поскольку результатов экспертизы еще нет. «На это может уйти несколько недель», - сказала Райдла.

Следователь по особым делам Пярнуского отделения полиции Кати Вахер сказала, что участвовавшего в пятницу вечером в аварии 26-летнего мужчину за последний год отстраняли от вождения в трех случаях. «Один раз его поймали за рулем под воздействием алкоголя, в отношении него было возбуждено уголовное дело, в качестве наказания ему был назначен денежный штраф», - сказала Вахер. «Во второй раз он был пойман по подозрению в вождении под воздействием наркотиков, оба раза мужчину увозили на экспертизу, и в настоящее время ожидаются результаты этих экспертиз».

Четвертого марта Postimees писал, что блюстители порядка Пыхьяской префектуры в тот день до полудня отстранили от вождения в столице на улице Гонсиори водителя Mercedes, предположительно, в алкогольном опьянении. Вахер подтвердила, что речь идет о том же лице, которые в пятнице на мосту Кесклинна выехало на встречную полосу.

52-летний водитель Chrysler сказал, что, по его оценке, водитель Mercedes не был трезв. На видеозаписи, снятой на месте аварии очевидцем, можно увидеть, что человек, которого везли на экспертизу, черепашьими шагами сгорбившись плетется рядом с полицейским.

Сделанные в пятницу фотографии повреждения лобового стекла Mercedes указывают на то, что водитель не был пристегнут и после столкновения ударился головой о ветровое стекло.