Чрезвычайное сообщение ⟩ Необходимые для предотвращения распространения болезни COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий

Необходимые для предотвращения распространения болезни COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий.
На основании ч. 6 ст. 28 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними», а также учитывая положения п. 2 и 3 ч. 5 и ч. 8 т 9 той же статьи, ввести следующие ограничения:
1. Передвижение в общественных местах:
1) в общественных местах можно находиться и передвигаться группами не более двух человек, за исключением находящихся или передвигающихся вместе семей или если это невозможно обеспечить вследствие характера работы или деятельности;
2) во внутренних помещениях (за исключением жилья лиц) и в общественных местах следует соблюдать дистанцию не менее двух метров, за исключением находящихся или передвигающихся вместе семей или если это невозможно обеспечить вследствие характера работы или деятельности.
2. В торговом зале, в том числе в клиентском зале поставщика услуг или предприятия общественного питания (далее вместе торговый зал), а также в местах общего пользования торговых центров можно передвигаться, если выполнены следующие условия:
1) обеспечены требования, установленные пунктом 1, и владелец проверяет их выполнение;
2) владелец обеспечил наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе.
3. До 1 июля 2020 года с 22:00 часов до закрытия клиенты имеют право находиться в предприятиях общественного питания для приобретения блюд на вынос или для оказания курьерских или транспортных услуг. После 1 июля 2020 года предприятия общественного питания работают без ограничений.
4. Для клиентов вводится полное ограничение на свободное передвижение (запрет на посещение) в ночных клубах, казино и залах игровых автоматов, а также в кальянных и клубах для взрослых.
5. Действует полное ограничение на свободное передвижение пассажиров при посадке на судно Таллинн–Стокгольм–Таллинн с целью совершения увеселительной поездки.
6. Публичные собрания разрешены, только при выполнении следующих условий:
1) организатор собрания обеспечивает выполнение требований, указанных в подпункте 2 пункта 1;
2) организатор собрания обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость внутреннего помещения и количество участников до 10 человек, с 1 июня 2020 года – не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников до 50 человек, а с 1 июля 2020 года – не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников до 500 человек;
3) организатор собрания обеспечивает количество участников, находящихся на открытом воздухе, не более 100 человек, а с 1 июля 2020 года – количество участников не более 1000 человек.
7. До 31 мая 2020 года действует ограничение на свободу передвижения для клиентов (запрет на посещение) бань, спа, бассейнов, водных центров и купален, предназначенных для общественного пользования. На занятия спортом или тренировки в указанных местах распространяются требования, установленные в пунктах 19−23.
8. С 1 июня 2020 года клиенты могут пользоваться предназначенными для общественного пользования банями, спа, бассейнами, водными центрами и купальнями, если обеспечены следующие условия:
1) поставщик услуг обеспечивает выполнение указанного в пункте 1 требования или обеспечивает рассредоточение людей;
2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места оказания услуги;
3) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья. На проведение в указанных местах занятий спортом или тренировок распространяются требования, установленные в пунктах 19−23.
9. До 31 мая 2020 года действует ограничение на свободу передвижения (запрет на посещение) клиентов в местах оказания развлекательных услуг, в том числе в боулингах и бильярдных залах, за исключением проведения тренировок, а также в детских игровыхе комнатах.
10. С 1 июня 2020 года клиенты имеют право находиться в местах оказания развлекательных услуг, в том числе в боулингах и бильярдных залах, а также в детских игровые комнатах, если выполнены следующие условия:
1) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места оказания услуги;
2) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;
3) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.
11. До 30 июня 2020 года запрещены все публичные мероприятия, в том числе киносеансы, спектакли, концерты и конференции, ярмарки, фестивали. Разрешены проводимые на открытом воздухе публичные мероприятия, если за мероприятием следят из автомобиля и если выполнены следующие условия:
1) организатор мероприятия обеспечивает выполнение установленных в пункте 1 ограничений на свободу передвижения вне автомашины;
2) организатор мероприятия обеспечивает, чтобы во время мероприятия зрители не покидали автомашины без неизбежной необходимости;
3) организатор мероприятия обеспечивает при организации парковки автомобилей достаточное расстояние между ними;
4) при необходимости организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств.
12. С 1 июля 2020 года запрещены все публичные мероприятия, в том числе спортивные соревнования, проходящие перед массовой аудиторией во внутренних помещениях и на открытом воздухе, за исключением указанных в пункте 11 мероприятий в соответствии с установленными в этом пункте условиями, а также прочие мероприятия, за исключением случаев, если выполнены следующие условия: 1) организатор мероприятия обеспечивает выполнение требований, приведенных в пункте 1;
2) организатор мероприятия обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50- процентную заполняемость и количество участников до 500 человек;
3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников на открытом воздухе до 1000 человек.
13. Проведение открытых богослужений и других открытых религиозных обрядов разрешено, если соблюдаются введенные пунктом 1 ограничения и обеспечено наличие дезинфицирующих средств.
14. В основных школах, гимназиях, профессиональных и высших учебных заведениях, за исключением организации научно-исследовательской деятельности в университетах и научных учреждениях, а также при организации деятельности учреждений, осуществляющих повышение квалификации, кружков по интересам и внешкольного образования и открытых центров молодежи, выполняются следующие требования:
1) обеспечивается выполнение требований, установленных в пункте 1;
2) в группе не более десяти человек, за исключением экзаменов;
3) при проведении экзаменов, обеспечивается распределение сдающих экзамен учеников в экзаменационном помещении;
4) передвижение групп учеников в здании учебного заведения и на используемой для учебной деятельности территории не должно быть кучным;
5) предметы общего пользования в здании и на используемой для учебной деятельности территории дезинфицируются после использования.
15. В учреждениях, осуществляющих повышение квалификации, где проводится обучение водителей механических транспортных средств, обучение водителей автомобилей и обучение водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, за исключением случаев, если обучение вождению механических транспортных средств, вождению автомобилей, вождению при перевозке опасных грузов и вождению оперативных транспортных средств проводится для военнослужащего оборонительных войск или если обучение вождению оперативных транспортных средств проводится для чиновников полиции, сотрудников спасательных служб, помощников полицейского и добровольцев-спасателей, проведение обучения проводится следующим образом:
1) в автомашине находятся только учитель и ученик;
2) должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств в учебном автомобиле;
3) обучение проводится дистанционно, на симуляторе, с использованием средств, позволяющих соблюдать дистанцию;
4) после каждого занятия организатор обучения организует очищение тех поверхностей, которых касался ученик.
16. С 1 июня 2020 года осуществление досуговой деятельности и предоставление услуг образования по интересам, за исключением проведения деятельности, указанной в пунктах 19−23, происходит следующим образом:
1) обеспечивается выполнение требований, установленных в пункте 1;
2) организатор обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-процентную заполняемость;
3) организатор обеспечивает количество участников на открытом воздухе до 1000 человек.
17. До 11 июня 2020 года приостановлена деятельность молодежных лагерей и ученических отрядов для их участников.
18. С 12 июня 2020 года деятельность молодежных лагерей и ученических отрядов осуществляется следующим образом:
1) обеспечивается выполнение требований, установленных в пункте 1;
2) не более 300 участников в молодежном лагере и ученическом отряде;
3) до 20 человек в одной группе;
4) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств.
19. До 31 мая 2020 года на открытом воздухе разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, если обеспечивается соблюдение требований, установленных в пункте 1, а также если в группе не более десяти участников, а организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств. Ограничение не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов.
20. С 1 июня 2020 года на открытом воздухе разрешено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, если обеспечивается соблюдение требований, установленных в пункте 1, а также если в группе не более 100 участников, а организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств. Ограничение не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов.
12. Запрещены спортивные соревнования, проходящие перед массовой аудиторией во внутренних помещениях или на открытом воздухе. Разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе, если организатор обеспечивает соблюдение следующих условий:
1) спортивное соревнование проводится без зрителей;
2) в спортивном соревновании участвует не более 100 человек;
3) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств.
22. До 31 мая 2020 года во внутренних помещениях запрещено заниматься спортом, проводить тренировки в тренировочных группах, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, за исключением случаев, если организатор обеспечивает соблюдение требований, установленных в пункте 1, обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость помещения, не более десяти участников в группе и наличие дезинфицирующих средств. Требование группы и заполняемости не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов.
23. С 1 июня 2020 года запрещено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, за исключением случаев, если организатор обеспечивает соблюдение требований, установленных в пункте 1, не более чем 50-процентную заполняемость и наличие дезинфицирующих средств. Требование группы и заполняемости не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов.
24. посещение музеев и прочих выставочных учреждений разрешено с учетом следующих условий:
1) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований, установленных в пункте 1; 2) при групповом посещении в группе может быть не более десяти посетителей;
3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;
4) поставщик услуг обеспечивает в открытых для посетителей помещениях влажную чистку часто касаемых поверхностей каждые 2−4 часа;
5) интерактивные экспонаты закрыты или поставщик услуг обеспечил их влажную чистку после каждого использования или поставщик услуг сделал доступными для посетителей одноразовые перчатки и обеспечил безопасное обращение с ними после использования;
6) поставщик услуг при возможности заменяет бесплатные информационные материалы на физических носителях на информационные материалы на цифровых носителях;
7) не организуется творческая работа и мастер-классы, на которых используются общие средства труда, или обеспечивается их дезинфекция после каждого пользователя.
25. В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» надзор за выполнением установленных в распоряжении требований осуществляет Департамент здоровья. Департамент здоровья имеет право привлечь к надзору Департамент полиции и пограничной охраны. При этом должны соблюдаться требования и порядок оказания помощи, установленные в Законе «Об административном сотрудничестве».
26. Ограничения и меры, установленные распоряжением, остаются в силе до указанного в распоряжении срока, до изменения распоряжения или признания его недействительным, а их необходимость оценивается не реже, чем каждые две недели. 27. Распоряжение публикуется владельцами средств массовой информации, на сайте Правительства Республики и в государственном вестнике Riigi Teataja.
28. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года. При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» болезнь COVID-19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку отсутствует эффективное лечение вызванного вирусом заболевания и распространение заболевания может превысить мощности больниц, а также поскольку требования, меры и ограничения, вводимые распоряжением, повлекут за собой существенное общественное и экономическое влияние. В настоящее время риск распространения вируса очень высок, поэтому для его снижения является соразмерным ограничение на свободное передвижение лиц в указанных местах для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса с целью предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.
Распоряжением вводятся неизбежно необходимые требования, меры и ограничения по предотвращению распространения вируса для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса, в то числе для обеспечения непрерывности деятельности государства. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.
В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. Максимальный размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.
Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.
Юри Ратас
Премьер-министр
Таймар Петеркоп
Государственный секретарь