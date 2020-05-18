Чрезвычайное сообщение ⟩ Необходимые для предотвращения распространения болезни COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий

23. С 1 июня 2020 года запрещено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, за исключением случаев, если организатор обеспечивает соблюдение требований, установленных в пункте 1, не более чем 50-процентную заполняемость и наличие дезинфицирующих средств. Требование группы и заполняемости не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную Эстонии и лиги чемпионов.

24. посещение музеев и прочих выставочных учреждений разрешено с учетом следующих условий:

1) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований, установленных в пункте 1; 2) при групповом посещении в группе может быть не более десяти посетителей;

3) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;

4) поставщик услуг обеспечивает в открытых для посетителей помещениях влажную чистку часто касаемых поверхностей каждые 2−4 часа;

5) интерактивные экспонаты закрыты или поставщик услуг обеспечил их влажную чистку после каждого использования или поставщик услуг сделал доступными для посетителей одноразовые перчатки и обеспечил безопасное обращение с ними после использования;

6) поставщик услуг при возможности заменяет бесплатные информационные материалы на физических носителях на информационные материалы на цифровых носителях;

7) не организуется творческая работа и мастер-классы, на которых используются общие средства труда, или обеспечивается их дезинфекция после каждого пользователя.

25. В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» надзор за выполнением установленных в распоряжении требований осуществляет Департамент здоровья. Департамент здоровья имеет право привлечь к надзору Департамент полиции и пограничной охраны. При этом должны соблюдаться требования и порядок оказания помощи, установленные в Законе «Об административном сотрудничестве».

26. Ограничения и меры, установленные распоряжением, остаются в силе до указанного в распоряжении срока, до изменения распоряжения или признания его недействительным, а их необходимость оценивается не реже, чем каждые две недели. 27. Распоряжение публикуется владельцами средств массовой информации, на сайте Правительства Республики и в государственном вестнике Riigi Teataja.

28. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года. При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» болезнь COVID-19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку отсутствует эффективное лечение вызванного вирусом заболевания и распространение заболевания может превысить мощности больниц, а также поскольку требования, меры и ограничения, вводимые распоряжением, повлекут за собой существенное общественное и экономическое влияние. В настоящее время риск распространения вируса очень высок, поэтому для его снижения является соразмерным ограничение на свободное передвижение лиц в указанных местах для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса с целью предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.

Распоряжением вводятся неизбежно необходимые требования, меры и ограничения по предотвращению распространения вируса для защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса, в то числе для обеспечения непрерывности деятельности государства. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. Максимальный размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас

Премьер-министр

Таймар Петеркоп