Пн, 18.05.2020
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Правящая коалиция приступила к ликвидации Комиссии по надзору за финансированием партий

Заседание Рийгикогу

ФОТО: Sander Ilvest

В понедельник, 18 мая, входящие в правящую коалицию политические силы решили ликвидировать Комиссию по надзору за финансированием партий (КНФП) и передать ее функции Госконтролю.

Соответствующий законопроект на рассмотрение Рийгикогу передали Центристская партия, "Отечество" (Isamaa) и Консервативная народная партия (EKRE), передает Rus.ERR.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что состав КНФП в полной мере не соответствует критерию независимости. "Не исключается политическое влияние на членов КНФП, поскольку в комиссию входят и представители парламентских партий", - отмечают председатели парламентских фракций правящей коалиции Керсти Сарапуу (Центристская партия), Сийм Похлак (EKRE) и Прийт Сибул (Isamaa).

Председатель КНФП Лийза Овийр (Социал-демократическая партия) в интервью ERR сослалась на решение Государственного суда, который не нашел никаких противоречий в деятельности комиссии.

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