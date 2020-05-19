Опрос: более 50% офисных работников хотят работать дома до осени

По словам руководителя отдела персонала If Kindlustus в странах Балтии Лийны Кескюла, разразившийся в последние месяцы всплеск вируса в значительной степени изменил привычки нашего общества и работы. Если до этого казалось, что занимающие некоторые должности люди не могут работать нигде, кроме конторы, то сегодня мы видим, что домашняя контора подходит практически всем.

"Мы организовали исследование в наших прибалтийских подразделениях, где люди хотели бы работать, и выяснилось, что работники очень заинтересованы в разговоре на эту тему. Всего за несколько дней на вопросы исследования ответили почти 900 работников, т.е. почти все. Выяснилось, что всего 13% работников в Эстонии хотят сейчас же вернутся в контору, для остальных подходит как работа дома, так и различные комбинации разделения рабочего времени между конторой и домом. Более половины работников предпочли бы, при возможности, не возвращаться в контору до сентября", - объяснила Кескюла.

Работа дома может быть более эффективной

В исследовании также рассматривалось, почему люди предпочитают работать дома. Разумеется, с одной стороны играл роль страх заразиться коронавирусом, но более важными посчитали другие факторы.

"Почти все, кто хотел работать из дома, посчитали самым важным удобство, поскольку передвижение между домом и работой занимает слишком много времени. Половина из них считает пользование общественным транспортом сейчас опасным, и четверть ответивших отметили обстоятельство, что должны заботиться дома о детях или состоят в группе риска. Поэтому видно, что сегодняшнее положение может повлиять на тренды и в более длительной перспективе", - прокомментировала Кескюла.

Работа на дому, конечно, решение подходящее не для всех. Те 13% работников, что хотели вернуться в офис с полным рабочей нагрузкой как можно скорее, считают наибольшей проблемой работой на дому то, что там находится слишком много людей, сложно сконцентрироваться на работе и рабочее место недостаточно эргономичное.

"Тем работникам, кто этого пожелал, мы отвезли домой как офисную технику, так и мебель, так что работники получили на дом, кроме мониторов, еще и офисное кресло. Если же человек все же желает вернуться в контору, такая возможность имеется. Здесь мы исходим, с одной стороны, из желаний работника, с другой – из принципа, что в конторе сейчас людей может быть столько, сколько необходимо, но в тоже время настолько мало, насколько это возможно", - пояснила Кескюла.

Продолжать работу в конторе по-прежнему хочет всего 17% работников

В длительной перспективе продолжать работу в офисе 4-5 дней в неделю хочет всего 17% работников. 20% работников хотят работать только из домашнего офиса. Остальные ответившие предпочитают работать часть времени в конторе, часть - дома.