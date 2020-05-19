Опрос: более 50% офисных работников хотят работать из дома до осени

Все больше офисных работников осознает, что выполнять ежедневную работу разумнее из дома, потому что работа по меньшей мере так же эффективна, но при этом можно сэкономить значительное количество времени за счет отсутствия необходимости перемещаться между домом и работой. Как можно скорее вернуться в контору желает всего 13% работников Эстонии, выяснилось из проведенного в странах Балтии страховым обществом If Kindlustus исследования.
По словам руководителя отдела персонала If Kindlustus в странах Балтии Лийны Кескюла, разразившийся в последние месяцы всплеск вируса в значительной степени изменил привычки нашего общества и работы. Если до этого казалось, что занимающие некоторые позицию люди не могут работать нигде, кроме конторы, то сегодня мы видим, что домашняя контора подходит практически всем.
"Мы организовали исследование в наших прибалтийских подразделениях, где люди хотели бы работать, и выяснилось, что работники очень заинтересованы в разговоре на эту тему. Всего за несколько дней на вопросы исследования ответили почти 900 работников, т.е. почти все. Выяснилось, что всего 13% работников в Эстонии хотят сейчас же вернутся в контору, для остальных подходит как работа из дома, так и различные комбинации разделения рабочего времени между конторой и домом. Более половины работников предпочли бы, при возможности, не возвращаться в контору до сентября", - объяснила Кескюла.
Работа дома может быть более эффективной
В исследовании также рассматривалось, почему люди предпочитают работать из дома. Разумеется, с одной стороны играл роль страх заразиться коронавирусом, но более важными посчитали другие факторы.
"Почти все, кто хотел работать из дома, посчитали самым важным удобство работы из дома и что передвижение между домом и работой занимает слишком много времени. Половина из них посчитали пользование общественным транспортом сейчас опасным, и четверть ответивших отметили обстоятельство, что должны заботится о детях дома или сами состоят в группе риска. Поэтому видно, что сегодняшнее положение может повлиять на тренды и в более длительном плане", - прокомментировала Кескюла.
Работа на дому, конечно, решение подходящее не для всех. Те 13% работников, что хотели вернуться в офис с полным рабочей нагрузкой как можно скорее, считают наибольшей проблемой работой на дому то, что дома находится слишком много людей, сложно сконцентрироваться на работе и рабочее место недостаточно эргономичное.
"Тем работникам, кто этого пожелал, мы отвезли домой как офисную технику, так и мебель, так что работники получили на дом, кроме мониторов, еще и свое офисное кресло. Если же человек все же желает вернуться в контору, то такая возможность имеется. Здесь мы исходим, с одной стороны, из желаний работника, с другой – из принципа, что в конторе сейчас людей может быть столько, сколько необходимо, но в тоже время настолько мало, насколько это возможно", - пояснила Кескюла.
Продолжать работу в конторе по-прежнему хочет всего 17% работников
В длительной перспективе продолжать работу в офисе 4-5 дней в неделю хочет всего 17% работников. 20% работников хочет работать только из домашнего офиса. Остальные ответившие предпочитают работать часть времени в конторе, часть - дома.
"Мы заметили, что рабочие результаты в условиях работы на дому были очень хорошими. В тех подразделениях, где результат можно измерить в числах, результаты даже улучшились. Сегодня мы видим, что цифровая готовность работать и обслуживать клиентов из дома дает хорошие предпосылки для работы из разных местоположений, обеспечивая при этом такой же высокий уровень обслуживания и удовлетворенности клиентов. Но в таких условиях руководству требуется работать большего, чем раньше: в добавок к рабочим результатам, необходимо поддерживать командный дух и следить, чтобы рабочие дни не растягивались и компьютеры были бы вовремя выключены", - добавила Кескюла.