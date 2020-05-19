Министерство образования: нужно быть готовыми к продолжению удаленного обучения

После завершения учебного года министерство начнет детально обдумывать план действий, на случай, если осенью страну настигнет вторая волна быстрого распространения коронавируса.

"Если так называемый черный сценарий реализуется осенью, то хорошо бы, что бы у учебных учреждений была готовность продолжить дистанционное обучение, но уже с лучшим качеством, более продуманное и адаптированное к своей школе", - говорит вице-канцлер министерства Кристи Винтер-Немвальтс.

Одной из альтернатив онлайн-обучению в Министерстве образования видят преобразование и реорганизацию школьного пространства, но в то же время все решения будут зависеть только от советов и указаний Департамента здоровья.