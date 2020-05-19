Как же мы теперь без карантина?

В сторону Феллини

– Ах, – не навязывайте мне ничего серьезного, я так устал, я так хочу отдохнуть, – говорит человек, вернувшийся с работы и открывающий бутылку пива. – Я читаю, чтобы заснуть, я смотрю фильм, чтобы отвлечься от забот, желательно простенькую комедию!

И вот во время карантина этот самый человек вспоминает, что так и не дочитал в свое время «Улисса» Джойса или «Человека без свойств» Музиля или «Игру в бисер» Гессе и, исчерпав всё легкое и «засыпательное», вдруг открывает для себя мир, казавшийся скучным; он не скучный, просто для него нужно было много свободного времени, безделья, когда мозг, отдохнувший от суеты, вдруг просыпается и требует тренировки, активного «наращивания мускулов».

Всё реже вижу в социальных сетях графоманские сочинения, всё чаще вспоминают и цитируют поэтов выдающихся. Вот, например, у Иосифа Бродского есть стихотворение о благе затворничества:

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?

За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья.

Только в уборную — и сразу же возвращайся».

Именно в эти дни его уникально точно перевел Мярт Вяльятага, сохранив размер, ритм, синтаксис, неповторимую поступь строки Бродского – поразительный перевод:

«Ära toast mine välja – muidu keerad kõik untsu.

Milleks päikene sulle, kui võid tõmmata suitsu?

Väljas kõik on mage, rõõm – eriti mõttelage.

Käi ainult peldikus, siis kohe tagasi page!»

Но в академических примечаниях можно отметить, что в то время, когда писалось Бродским это стихотворение, были в СССР болгарские сигареты без фильтра «Солнце», таким образом, в этом слове есть для поэта двойной смысл – он говорит и о бесполезности светила и про необязательность поисков сигарет, когда возле тебя лежат примерно такие же – «Шипка». Ни современному читателю, ни переводу эти сведения ничего не добавляют, это именно предмет для примечаний, но я обратила внимание, что читатели ФБ немедленно, сравнив оригинал и перевод, стали основательно обсуждать – нужно ли было сохранять при переводе двойной смысл «Солнца». Многим ли перед карантином было до этих тонкостей дело? Да и когда, помилуйте, в них вникать?

А какие имена стали всплывать в рекомендуемых в соцсетях фильмах: Феллини, Антониони, Бунюэль, Хржановский…

Выходим. Выходим из карантина, всё это скоро забудем.

Послесловие

Разумеется, мне ничего не стоит этот трогательный сентиментальный мелодраматический сюжет развернуть в обратную сторону. Это-то как раз очень просто. Муж и жена, оставшись наедине, поймут, насколько они разные люди, им, на самом деле, не о чем разговаривать, брак их давно изжил себя, ничего, кроме раздражения, они не испытывают друг к другу, разве что взаимная подозрительность придавала некий азарт надоевшей игре, так зачем тянуть и продолжать эту бессмысленность? А пока один из них начнет пить или начнут пить оба...

Дети как раз во время карантина убедятся в том, что родителям по-прежнему нет до них особенного дела, потому что никогда и не было истинного тепла, а забота была формальной; детские проблемы, столь важные и существенные, представляются родителям в лучшем случае забавными, и дети замкнутся и отдалятся еще больше в тихом своем детском несчастье.

И старики будут понимать с горечью, что звонки детей – лишь временная услада, продиктованная не столько душевной потребностью, сколько социальными приличиями. И в заботливых пакетах, которые дети оставляют под дверью, все-таки лежит не та шоколадка и выбран не тот сорт чая.

А еще я не написала о дружбе – во время карантина, когда не было возможности встречаться, сидеть за общим столом, веселиться, то оказалось, что говорить-то собственно не о чем, не о чем дружить, а чужие переживания хороши под хорошую закуску, шашлыки, бокал вина и возможность продемонстрировать новое платье.

Что же до интеллектуальных вершин, то их оспорить проще всего, не стану даже утомлять вас излишествами.