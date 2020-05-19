Департамент здоровья взял под наблюдение участников двух вечеринок

"COVID-19 - это болезнь, которая в первую очередь распространяется через тесный контакт. Например, на праздновании дня рождения никак не удастся избежать близких контактов", - сообщил советник Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Михкель Някс, а также добавил, что ведомству известно о двух состоявшихся мае вечеринках, на которых присутствовали зараженные коронавирусом люди. В обоих случаях в вечеринках участвовали около 20 человек, которые переведены под наблюдение как лица, контактировавшие с зараженными коронавирусом.