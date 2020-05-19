Департамент здоровья взял под наблюдение участников двух вечеринок

В условиях распространения вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание Covid-19, жителям Эстонии следует воздержаться от проведения вечеринок в мае и июне. В этом месяце Департамент здоровья взял под наблюдение участников двух прошедших в мае частных вечеринок из-за опасений по поводу возможного распространения коронавируса, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
"COVID-19 - это болезнь, которая в первую очередь распространяется через тесный контакт. Например, на праздновании дня рождения никак не удастся избежать близких контактов", - сообщил советник Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Михкель Някс, а также добавил, что ведомству известно о двух состоявшихся мае вечеринках, на которых присутствовали зараженные коронавирусом люди. В обоих случаях в вечеринках участвовали около 20 человек, которые переведены под наблюдение как лица, контактировавшие с зараженными коронавирусом.
"Чрезвычайное положение в юридическом смысле закончилось, но опасность заразиться вирусом сохраняется. Надо это учитывать", - сказал представитель департамента.
С начала эпидемии в Эстонии было сделано более 70 000 тестов на коронавирус, 1784 из которых оказались положительными. 64 человека умерли. В департаменте призывают людей чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в два метра, а в случае недомогания оставаться дома.