Запрет министра на полеты требует согласования с Еврокомиссией

Глава эстонского представительства в Еврокомиссии Кейт Каземетс написал в социальной сети, что согласно действующим правовым актам о запрете на полеты необходимо известить Еврокомиссию, однако извещение от Эстонии до сих пор не поступило. «После ограничения, действовавшего две недели, одного оповещения будет уже недостаточно, придется получать одобрение комиссии», - отметил Каземетс.

В сопроводительной записке Ааса значится, что ограничение сохранится 21 день, а его дальнейшую необходимость будет оценивать министерство, исходя из эпидемиологической ситуации. По словам заведующего отделом авиации и мореплавания Министерства экономики и инфраструктуры Тайво Линнамяги, соответствующее извещение в Еврокомиссию будет отправлено в ближайшие дни.

Каземетс отметил, что, помимо Эстонии, запрет на полеты действует в десяти странах ЕС. «В течение последнего месяца ни одно государство не вводило запреты на полеты, а некоторые сняли имевшиеся. Кажется, что Эстония движется в противоположном направлении», - сказал он.

В сопроводительной записке, подписанной Аасом, значится, что, если потребность в ограничениях продлится долее 14 дней, страна-член оповестить об этом комиссию и другие страны, и по договоренности с Еврокомиссией может продлевать этот запрет по 14 дней.

В своих запретах и разрешениях министерство исходит из уровня заболеваемости в других странах, который для открытия линии не должен превышать 25 человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней.

Запрещено

По состоянию на вчерашний день из Эстонии было запрещено летать в такие европейские страны, как Великобритания, Швеция, Ирландия, Бельгия, Португалия, Испания, Турция, Беларусь и Россия. Эпидемиологическую ситуацию в этих странах министерство пересматривает ежедневно и будет открывать и закрывать линии исходя из распространения вируса.

Уровень заболеваемости составляет менее 25 человек на 100 000 жителей в Италии и Дании, с полетов туда ограничения была сняты позавчера. Сейчас из Таллинна можно улететь самолетами Lufthansa во Франкфурт, Finnair – в Хельсинки, также вновь открыла линию в Кярдла и Курессааре Transaviabaltika. Полеты белорусской авиакомпании Belavia между Минском и Таллинном будут осуществляться до 23 мая, после чего линия будет закрыта до 6 июня, сказал руководитель Таллиннского аэропорта по связям с общественностью Маргот Хольтс.

Исключение для Беларуси действует потому, что через Минск домой еще ждут эстонцев. Вчера латвийская государственная авиакомпания AirBaltic открыла линию в Амстердам и Ригу, планируется также летать в Копенгаген, однако из-за приказа министра первый прямой рейс состоится из Таллинна в датскую столицу лишь в среду. С четверга самолетами AirBaltic можно летать в Осло, а с 21 мая – в Вильнюс.

«Очевидно, в ближайшее время начнут присоединяться другие авиакомпании, но, пока у нас нет утвержденного расписания полетов, я не осмеливаюсь спекулировать, с какого числа кто-то начнет летать», - добавил Хольтс.