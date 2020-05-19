Фильм «Анкета» рассказывает о судьбах учеников одной из ласнамяэских школ

«У нас одинаковое прошлое и разные жизни», - сказал один из персонажей нового фильма Суржиковой.

На протяжении всего фильма прошлое врывается в цветной видеоряд черно-белыми кадрами балтийской цепочки, очередей в магазинах, таллиннских улиц, ребят в школьных классах.

«У нас было очень похожее детство и очень разная жизнь сегодня, - Суржикова согласна со своим героем. – Но, наверно, понятие дружбы у нас общее. Одна героиня фильма, с которой мы не виделись лет пятнадцать, обещала нас всех позвать на свадьбу этой осенью, она так и сказала: где же вы были все эти годы? Хроника описывает настроения нашего детства, нашего мира, в котором мы росли».

Алена Суржикова ФОТО: Лейла Арефьева

Но в фильме есть не только черно-белые хроникальные кадры. В нем есть… анимация. Зачем она понадобилась автору фильма?

«Знаете, если бы еще пара месяцев карантина, может, я бы еще что-то придумала! – улыбается Алена Суржикова. - Документальное кино - как ремонт, его нельзя закончить, можно только остановить. В документальном кино все время что-то происходит. Мысль про анимацию мелькала и раньше, но я еще не понимала, зачем и куда. Тем более, что это дорого и денег на это не было. Но теперь, благодаря карантину, ритм жизни более спокойный, ведь обычно я много летаю на фестивали, показы, мастерклассы, кинорынки, и я точно поняла, куда и зачем надо добавить анимацию.

Герои фильма возникают из анкеты как рисованные персонажи, я ведь в прямом смысле нашла их в тетрадке в клетку. Анимация — это такой красивый шрих на огромном полотне. Мне кажется, что очень здорово получается: художница Ирина Климина рисует, мы обсуждаем все по интернету, перерисовываем, добавляем графические элементы, фрагменты реальных ответов из анкеты, аниматор Лев Левитан делает анимацию. Работаем уже два месяца, думаю скоро все будет готово».

Алена Суржикова и ее муж, оператор фильма Сергей Трофимов окончили Ласнамяэскую гимназию, которая до 1994 года была 12 средней школой.

Алена нашла статистические данные: в период с 1984 по 2016 год школу окончили 144 медалиста – 74 золотых и 70 серебряных медали получили 115 девушек и 29 парней. Эти цифры говорят о многом: и о престиже школы, и об уровне преподавания в ней, и о ее выпускниках.

«У нас есть и другие данные статистики, по которым из Эстонии регулярно уезжает людей больше, чем приезжает. В прошлом году уехали 2571 мужчин и 2014 женщин. Выпускники русских школ уезжают чаще эстонцев», - объясняет Суржикова.

Цифры впечатляют. Но, какими бы шокирующими они не были, кинокадры производят гораздо более сильное впечатление. Фильм еще не готов, но автору этих строк довелось посмотреть черновой материал. Даже на этой стадии фильм не только трогает, не только удивляет, он будоражит и задает вопросы. Впрочем, таким и должно быть хорошее документальное кино.

«Фильм создается очень много лет, что-то придумывается по ходу съемок, какие-то моменты мы не могли предвидеть. Например, в моих первых сценариях действие должно было происходить в Англии, Германии, Финляндии и Италии – там живут люди, которые тоже учились с нами, и многие были моими хорошими друзьями. Но когда начали снимать, я поняла, что если в фильме будут только европейские страны, куда в основном и уехали наши одноклассники, то фильм продолжительностью 90 минут будет не так интересно смотреть. Случайно выяснилось, что наш одноклассник живет в Камбодже, также мы нашли одноклассницу, с которой не было связи с 1997 года, в Москве. Есть, конечно, и оставшиеся в Эстонии. Один из героев - охранник президента Эстонии, мы - тоже герои этого фильма Так поменялась география, и фильм тоже изменился. Но по настроению и по сути, думаю, что все получилось», - говорит Суржикова.