Фильм «Анкета» рассказывает о судьбах учеников одной из ласнамяэских школ

Во времена юности автора фильма – кинорежиссера-документалиста Алены Суржиковой не было интернета, не было мобильных телефонов – но были другие способы социального общения, и одним из таких способов стала придуманная Аленой анкета: на первых страницах толстой тетрадки она написала вопросы, а на следующих страницах на эти вопросы отвечали ее одноклассники.
Вопросы она задавала по-девчоночьи наивные - о счастье, о любви, о друзьях, о планах на будущее. Но спустя годы и вопросы, и ответы на них стали отражением судеб целого поколения. Тетрадка не только сохранилась, но и легла в основу нового фильма Суржиковой, который по-русски называется «Анкета», по-эстонски, естественно, «Ankeet», а по-английски носит необычное название «Soviet friendsbook».
«Идея снять фильм появилась, когда я нашла анкеты среди старых документов, - рассказывает Алена Суржикова. – Перелистала страницы, и сразу стало понятно, как жизнь разбросала мое поколение по миру от России до Австралии! Одна девушка живет в Канаде, у нее чернокожий муж и трое детей, а когда-то она училась в нашей школе. Кто-то уже не может говорить по-русски. Одноклассница, которая живет в Австралии, сначала сразу после школы уехала в Англию и по-русски говорит только со своей мамой и на мои вопросы в Facebook отвечала по-английски. Все истории не могут войти в фильм, но их много, и они очень разные. В моей анкете много моих друзей, много друзей моей сестры и моего брата. Кстати, и брат, и сестра тоже не живут в Эстонии. А я со своей семьей живу в эстонской деревне Кяру. Тема родины, дома, корней, дружбы и привязанности к своей земле, все это вылилось в фильм».
Фильм «Анкета» снят о судьбах одноклассников Суржиковой, но он получился гораздо более емким и полифоничным, чем просто рассказ о том, как сложились судьбы парней и девушек. Он – про страну, которая повернулась к некоторым своим детям спиной. Он – про счастье. Он – про выбор. Он – про связь времен и поколений. Он – про совесть. И про ностальгию по чистому беззаботному детству.
Старшее поколение помнит пронзительный советский фильм «Когда деревья были большими». Когда одна из героинь фильма пустя много лет приехала из Москвы в Таллинн и оказалась в Ласнамяэ, она присела на корточки и стала снизу вверх рассматривать панельные девятиэтажки – в этом ракурсе дома оказались более своими, более родными.
«В кино меня всегда волнует человеческая судьба. Мы хотим видеть истории, слышать рассказы людей. Но кино - это не просто повествование, это изображение и вопросы, которые рождаются после просмотра. После хорошего фильма обычно у людей возникает больше вопросов, чем ответов. Мне важно рассказать о своем детстве своим детям. Рассказать о событиях, которые мы пережили, о том, как мы дружили, о том, что значили для нас верность, преданность, дружба и любовь, - говорит режиссер. - Даже через 20 лет после окончания школы, когда наши одноклассники встретились, возникло чувство, что мы - родные и можем рассказывать друг другу о том, о чем с другими людьми говорить не станешь».
«У нас одинаковое прошлое и разные жизни», - сказал один из персонажей нового фильма Суржиковой.
На протяжении всего фильма прошлое врывается в цветной видеоряд черно-белыми кадрами балтийской цепочки, очередей в магазинах, таллиннских улиц, ребят в школьных классах.
«У нас было очень похожее детство и очень разная жизнь сегодня, - Суржикова согласна со своим героем. – Но, наверно, понятие дружбы у нас общее. Одна героиня фильма, с которой мы не виделись лет пятнадцать, обещала нас всех позвать на свадьбу этой осенью, она так и сказала: где же вы были все эти годы? Хроника описывает настроения нашего детства, нашего мира, в котором мы росли».
Но в фильме есть не только черно-белые хроникальные кадры. В нем есть… анимация. Зачем она понадобилась автору фильма?
«Знаете, если бы еще пара месяцев карантина, может, я бы еще что-то придумала! – улыбается Алена Суржикова. - Документальное кино - как ремонт, его нельзя закончить, можно только остановить. В документальном кино все время что-то происходит. Мысль про анимацию мелькала и раньше, но я еще не понимала, зачем и куда. Тем более, что это дорого и денег на это не было. Но теперь, благодаря карантину, ритм жизни более спокойный, ведь обычно я много летаю на фестивали, показы, мастерклассы, кинорынки, и я точно поняла, куда и зачем надо добавить анимацию.
Герои фильма возникают из анкеты как рисованные персонажи, я ведь в прямом смысле нашла их в тетрадке в клетку. Анимация — это такой красивый шрих на огромном полотне. Мне кажется, что очень здорово получается: художница Ирина Климина рисует, мы обсуждаем все по интернету, перерисовываем, добавляем графические элементы, фрагменты реальных ответов из анкеты, аниматор Лев Левитан делает анимацию. Работаем уже два месяца, думаю скоро все будет готово».
Алена Суржикова и ее муж, оператор фильма Сергей Трофимов окончили Ласнамяэскую гимназию, которая до 1994 года была 12 средней школой.
Алена нашла статистические данные: в период с 1984 по 2016 год школу окончили 144 медалиста – 74 золотых и 70 серебряных медали получили 115 девушек и 29 парней. Эти цифры говорят о многом: и о престиже школы, и об уровне преподавания в ней, и о ее выпускниках.
«У нас есть и другие данные статистики, по которым из Эстонии регулярно уезжает людей больше, чем приезжает. В прошлом году уехали 2571 мужчин и 2014 женщин. Выпускники русских школ уезжают чаще эстонцев», - объясняет Суржикова.
Цифры впечатляют. Но, какими бы шокирующими они не были, кинокадры производят гораздо более сильное впечатление. Фильм еще не готов, но автору этих строк довелось посмотреть черновой материал. Даже на этой стадии фильм не только трогает, не только удивляет, он будоражит и задает вопросы. Впрочем, таким и должно быть хорошее документальное кино.
«Фильм создается очень много лет, что-то придумывается по ходу съемок, какие-то моменты мы не могли предвидеть. Например, в моих первых сценариях действие должно было происходить в Англии, Германии, Финляндии и Италии – там живут люди, которые тоже учились с нами, и многие были моими хорошими друзьями. Но когда начали снимать, я поняла, что если в фильме будут только европейские страны, куда в основном и уехали наши одноклассники, то фильм продолжительностью 90 минут будет не так интересно смотреть. Случайно выяснилось, что наш одноклассник живет в Камбодже, также мы нашли одноклассницу, с которой не было связи с 1997 года, в Москве. Есть, конечно, и оставшиеся в Эстонии. Один из героев - охранник президента Эстонии, мы - тоже герои этого фильма Так поменялась география, и фильм тоже изменился. Но по настроению и по сути, думаю, что все получилось», - говорит Суржикова.
Кризис ударил и по кинопроизводству. Для создания анимации и завершения работы над фильмом авторы просят поддержки. Поддержать создателей «Анкеты» можно на сайте Hooandja.ee.